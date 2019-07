La OFJ estrena patronato y disco

El Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) estrenó presidente, con la designación de Rodrigo Ibarra Michel. El también empresario ha formado parte del patronato desde 2013; fue invitado por Alejando Elizalde (presidente en el periodo 2013-2018): “Había un patronato ampliado, éramos 61 miembros. También había un comité ejecutivo (yo no participaba). Con el patronato ampliado nos reuníamos cuatro veces al año, más como oyentes, sin tareas específicas, sólo la promoción de la orquesta”, comentó Ibarra Michel en entrevista.

Ibarra fue invitado por Giovana Jaspersen para presidir el patronato; señala que al integrarse en su nuevo nombramiento encontró que “no había una estructura jurídica muy clara, en el sentido de que la asociación civil que se tenía nunca se pudo sacar la donataria autorizada… Ahora que entré en eso nos estamos enfocando: Sacar una asociación civil nueva, Amigos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco A.C., con donataria autorizada ante el SAT. Así, procuraremos mayores fondos”.

Cuatro proyectos estratégicos

Ibarra Michel señaló que el patronato trabaja para presentar un esquema de suscripción como Amigo de la OFJ, con donativos directos y beneficios por hacerlos. Igualmente, buscarán la venta de publicidad para la temporada de mano y para el cuadernillo de la temporada: “Por primera vez hicimos el cuadernillo de la misma, donde se exponen los programas de la temporada. Para la última temporada ya incluiremos a empresas de esa manera”.

Comentó que también podrían vender fechas de conciertos para empresas: “Queremos propiciar el ingreso de dinero al fideicomiso mediante la venta de conciertos privados para los empresarios”.

Detalló que para lograr sus objetivos, serán cuatro proyectos estratégicos sobre los que estarán trabajando: La mencionada recaudación de fondos, la visibilidad de la orquesta, la inclusión (ser una orquesta inclusiva) y asegurarse de la calidad artística. En cuanto a la visibilidad, “como patronato podemos favorecer o impulsar la taquilla. Un aspecto posible es impulsar la taquilla con la difusión de boca en boca. Los boletos están a precios atractivos”.

“Me parece un excelente director”

Sobre el nuevo director titular de la OFJ, Jesús Medina Villarreal, Ibarra comentó: “Me parece que es un excelente director para dirigir este proyecto; también la curaduría musical que está escogiendo en estas dos temporadas que ha habido me ha parecido muy atinada”.

Sobre la posibilidad de trabajar en conjunto con Medina Villarreal en la grabación de material como se hizo con su sucesor, Ibarra comentó que “sí se buscará hacer un álbum. Todavía no platicamos con Jesús Medina para ver cuándo o qué obras, pero sí dejar un legado… Por lo menos un disco”.

Del contenido de la posible producción, el presidente del patronato agregó: “Nosotros podemos influir en las decisiones, proponer música mexicana. Sería ideal poder hacer un disco de compositores mexicanos”.

Cabe señalar que la OFJ estrenó en junio pasado la pieza “Corazón azul”, del compositor jalisciense Juan Pablo Contreras. Del mismo Contreras, la disquera Universal recién lanzó al mercado el álbum “Mariachitlán”, con tres composiciones del músico interpretadas por la OFJ (“Mariachitlán, “El laberinto de la soledad” y “Pirámide del Sol”), bajo la batuta del director titular anterior de la OFJ, Marco Parisotto, y con Abdiel Vázquez como solista al piano. El material ya se encuentra disponible en la plataforma Spotify.

Trabajar para los niños

Ibarra Michel está consciente de la importancia de crear nuevos públicos, por lo que otra tarea será vincular a las escuelas de música, públicas y privadas: “Tener presencia para que vengan a los conciertos. En mi caso descubrí el amor por la música cuando era adolescente, escuchando los discos de mis papás y en clases de piano.

Empezamos a venir a los conciertos. Podemos incidir desde la niñez y la adolescencia a desarrollar el gusto. Decía Carmen Peredo, mi maestra: ‘La música te da otras cosas, no nada más la música en sí’. Aporta equilibrio. Mi objetivo como presidente del patronato es incidir en los nuevos públicos para el gusto de la música sinfónica”.

La vinculación sería con otro tipo de escuelas, no necesariamente de música. Como ejemplo, Rodrigo Ibarra menciona a José Manuel Jurado, director de la Preparatoria 5 y quien formó parte del patronato en la administración anterior. Actualmente son 12 personas las que integran el patronato. El nuevo organigrama contempla una vicepresidencia de visibilidad (con Sally Rangel), un vicepresidente de desarrollo (Iván Torres Menchaca), vicepresidente honorario (Juan de la Borbolla), además de las figuras ya existentes (secretario, tesorero, vocales, etc.). Todos los puestos son honorarios, es decir, no cobran por integrar el patronato.