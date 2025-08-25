La Filarmónica de Jalisco abre su temporada de audiciones 2025 con ocho plazas disponibles

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) lanzó su convocatoria de audiciones para este 2025 con el objetivo de integrar a nuevos músicos profesionales a su cuerpo artístico. En esta ocasión se concursará por ocho vacantes en distintas secciones de la agrupación.

Las posiciones disponibles son Oboe Coprincipal, Clarinete Coprincipal, Fagot/Contrafagot Coprincipal, Flauta/Piccolo Fila y Violín I Fila, reservadas exclusivamente para intérpretes de nacionalidad mexicana. Por su parte, las plazas de Contrabajo Principal, Corno Coprincipal y Viola Fila estarán abiertas a músicos de cualquier nacionalidad.

La remuneración económica contempla un sueldo bruto mensual de 46 mil 990 pesos para músicos principales de sección, 42 mil 350 pesos para coprincipales y 36 mil 550 pesos para músicos de fila.

El proceso de inscripción se llevará a cabo de manera digital. Los aspirantes deberán enviar un correo electrónico a audiciones.ofj@jalisco.gob.mx con un mensaje en el que expresen su interés en participar e incluyan sus datos personales: nombre completo, edad, domicilio, teléfono celular, correo electrónico, nacionalidad, nivel de estudios, instrumento de especialidad y vacante a la que desean concursar.

En el mismo correo será necesario adjuntar un solo archivo en formato PDF que reúna, en orden, la documentación requerida: comprobante de nacionalidad, título de licenciatura en música con la especialidad correspondiente, currículum vitae en un máximo de dos cuartillas, identificación oficial y constancias fiscales y administrativas solicitadas, como la de situación fiscal y la de no antecedentes penales. Para los aspirantes mexicanos también se pedirá CURP vigente.

El calendario de inscripciones establece como fecha límite el 14 de septiembre de 2025 para las plazas de Oboe, Clarinete, Fagot/Contrafagot, Flauta/Piccolo y Violín I Fila. En el caso de las vacantes de Contrabajo, Corno y Viola, el plazo se extenderá hasta el 21 de septiembre, cerrando en ambos casos a las 23:59 horas, tiempo del Centro de México.

Las audiciones se realizarán en el Teatro Degollado, a puerta cerrada, y serán evaluadas por la Comisión Artística de la OFJ. Los resultados se notificarán de manera individual vía correo electrónico en un periodo máximo de diez días hábiles posteriores a la prueba.

Los interesados podrán consultar detalles sobre competencias específicas y repertorio de audición en el sitio oficial de la orquesta, en el apartado de audiciones: www.ofj.com.mx/audiciones.

MF