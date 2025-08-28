Jalisco rinde homenaje a Vicente Fernández y Juan Gabriel en el XXXII Encuentro Internacional del Mariachi”

Con un homenaje a los grandes ídolos de México: Vicente Fernandez y Juan Gabriel, el Conjunto Santander de Artes Escénicas se llenó de tradición, color y canto gracias al talento del Mariachi Los Camperos y El Mariachi Nuevo Tecalitlan en ensamble con La Orquesta Filarmónica de Jalisco en el marco del la edición XXXII del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

El público que en un principio fue un espectador silencioso, atento a cada cuerda, cada exhalación y cada nota de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, bajo la dirección de Enrique Radillo, director invitado de la OFJ, rápidamente se convirtió en más que un observador, cuando El Mariachi Nuevo Tecalitlán subió al escenario, con sus clásicos trajes charro color beige y el gran talento que los caracteriza, pusieron a toda la sala llena del Conjunto, sobre todo que los enamorados, a cantar 'A mi manera' del Divo de Juárez.

Las siguientes canciones como "Maria" y "Estoy enamorado de ti" también de Juan Gabriel, estuvieron con el ensamble de la Orquesta, dándole un toque único a la noche, pero no fue hasta la icónica "Amor eterno" cuando las luces de los celulares de todo el público se encendieron, moviéndose de un lado a otro, como si cada una de las personas pudiera encontrar en la letra su propia historia narrada a través del mariachi.

El Mariachi Nuevo Tecalitlán, quien este 2025 celebra seis décadas de existencia, contaba con una mayoría de cantantes jóvenes, quienes continuaron el homenaje con otro de los grandes ídolos de México, Vicente Fernandez con melodías como "Yo quiero ser" y "Te quiero así" que al igual que las anteriores se llenaron de aplausos. Los violinistas, trompetistas, guitarristas y el arpista, cerraron su presentación con "De parte de quién" y "Mares de tristeza" en una ambiente lleno de ovación.

Por su parte el Mariachi Los Camperos subió al escenario de la sala Plácido Domingo para inaugurar también la primera gala del Encuentro Internacional del Mariachi con la canción "El Rey" del "Charro de Huentitán", con un público lleno de vida, la noche continuó entre las voces de toda la sala para cantar “Hermoso cariño”.

Tras la presentación de lujo de la Gala de Mariachi Ídolos de México “Homenaje a Vicente Fernandez y Juan Gabriel”, las actividades del Encuentro continúan hasta el 7 de septiembre, en donde la música y la tradición llegarán a los recintos culturales más importantes del Estado, así como plazas públicas y comerciales, Pueblos Mágicos y diversos municipios de la entidad para llevar a todos los jaliscienses lo mejor del mariachi, que en 2011 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

MF