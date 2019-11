Karla Castañeda "ilustrará" la FIL

La cineasta Karla Castañeda tendrá dos participaciones en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), dentro de su programa FILustra. Karla dará una charla individual: “Voy a exponer sobre cómo se hace la adaptación de un libro ilustrado a un cortometraje. Me tocó hacerlo en ‘Félix, el coleccionista de miedos’, cuando trabajé con OQO Editora. Era muy padre: de pronto había un escritor italiano, un ilustrador argentino y una animadora mexicana. En este taller veremos el proceso cinematográfico para llevar la página de un libro y su desglose al storyboard”.

Castañeda también estará en una mesa de diálogo moderada por Rubén Padilla, con Pablo Caracol (España), Mirjana Farkas (Suiza) y Karishma Chugani (Marruecos): “Hablaremos de cómo producir lugares inexistentes, cómo crear escenarios únicos, de los procesos, tiene mucho que ver con la animación. Es muy bonito ver diferentes puntos de vista, además de diferentes nacionalidades. Vamos a hablar de nuestra perspectiva de cómo crear un personaje, cómo nace. Creo que es enriquecedor para todos ver el método de cada quien. Yo empiezo mucho con ideas o con imágenes, con cuestionamientos y respuestas. Por qué pasa esto, qué sucede aquí. De mi parte nace de ahí. A veces nace también de algo que me preocupa y que quiero contar”.

A la par de estas actividades, Karla Castañeda colabora con Guillermo del Toro en la escritura de un guion: “Lo estamos coescribiendo: el punto es tener el personaje y estudiarlo completamente, darle la vuelta a todo, no solo físicamente. Qué podría haber hecho, qué le gusta, qué no, qué tipo de música, sus papás. No se ve, nadie lo va a saber, pero como creadores del personaje tenemos que saberlo”.

Colaboraciones

Una de las ilustraciones con las que Karla Castañeda se inspira para crear sus cortometrajes. CORTESÍA / LUCHO PARADA

Entre la ilustración, el stop motion y la escritura de guiones, Karla Castañeda se da el tiempo para colaborar con otros artistas de diferentes disciplinas, como la música. Recientemente trabajó con Troker para la portada de su disco “1919 Música para Cine”, y ahora está en pláticas con otros dos proyectos musicales. Uno de ellos será con Cuca, para la realización de un video de su próximo sencillo “Lo muerto”. Otra posible colaboración es con el artista plástico Santiago Caruso: “Estamos en eso, empezamos a trabajar ideas. Viene a la FIL, lo conocí hace como 10 años. Me encanta su obra, es muy padre”.

Igualmente ha recibido varias propuestas para ilustrar libros: “Últimamente me han salido varias ofertas de libros. Creo que porque he mostrado más mis dibujos. Antes, la gente que dibuja hiperrealista comentaba que los dibujos estaban chuecos, que no tenían los ojos dentro de la cara. No me gusta que tengan las proporciones que conocemos, por eso hago animación, pueden tener la cara azul o morada. Es la libertad que da la ilustración y la animación: son mundos que podrían no ser posibles en la realidad”.

De su vocación dibujando, recordó que surgió como un ejercicio similar al del diario, para no escribir con palabras: “Empecé a dibujar, ponía qué iba sintiendo a partir de los dibujos. Es una especie de diario a través de los dibujos”.

“Encerrón creativo”

Después de la FIL, Karla viajará por una semana a la Asociación Productoras Animación (APA) en Córdoba (Argentina), para colaborar en APA Lab: “Voy a ver carpetas de los chavos, ver pitchs, a leer guiones. Estará interesante: es una semana en Córdoba, internados en un taller en el campo, viendo solo animación. Habrá gente de todas partes del mundo, es un encerrón creativo de animación. Mi taller será sobre procesos creativos: cómo empezar un personaje con la idea hasta cómo terminar el guion”.

En Argentina, Castañeda representará a México en una selección fílmica: “Fue un foco muy fuerte lo del Taller del Chucho de Guillermo del Toro: quieren proyectar una retrospectiva de cortos mexicanos. Proyectarán dos de cada uno, son siete cineastas de Guadalajara”. Los siete directores cuyos cortometrajes se proyectarán son: Rita Basulto, León Fernández, Juan José Medina, Sofía Carrillo, René Castillo, Luis Téllez y Karla Castañeda.

Recomendaciones antes de la FIL

Ávida lectora, ahora sobre todo de libros ilustrados, Karla Castañeda propone una lista de lectura antes de la FIL: “Empecé a leer desde la secundaria, en las clases de literatura. Me daba clases un maestro que hace teatro, Marco Orozco. Me empecé a enamorar de la literatura con lo que nos ponía a leer”.

Kobo Abe (“Los cuentos siniestros”): “Su obra ha sido comparada con Kafka, por las exploraciones surrealistas”.

Salman Rushdie (“Los versos satánicos”): “Es de la India. Tiene la realidad y fantasía entremezcladas. Saqué una frase: ‘El lenguaje y la imaginación no pueden ser aprisionados’, que tiene que ver con su obra y su vida, pues estuvo encerrado, perseguido varios años”.

Dostoievski: “‘Los hermanos Karamazov’ y ‘Crimen y castigo’ me marcaron la vida. También tiene una frase, ‘Enviadme libros para que mi alma no muera’”.

En cuanto a ilustradores, Karla resaltó el trabajo de colegas como: Isidro Esquivel, Gabriel Pacheco, Gusti, Beatriz Martín Vidal, Ana Juan, Roger Olmos, Joanna Concejo, Rébecca Dautremer y Dulk.

