Julia Santibáñez le da nueva vida al soneto

La escritora, poeta y comunicadora Julia Santibáñez está promoviendo su nuevo texto “Sonetos y son quince”, un compendio de poemas que reunió a lo largo de varios años; de hecho, tiene alrededor de 15 años escribiendo sonetos. “Pero nunca los había publicado y ahora surgió la oportunidad de hacerlo con Parentalia, retrabajé varios, es una selección y estoy muy contenta”.

Dice Julia que el soneto es una forma clásica que algunos pensarían que ya no tiene lugar, pero sigue siendo vigente. “Todos los mayores poetas que yo conozco han trabajado el soneto, porque tiene algo, una chispa, una cierta cadencia que lo vuelve muy musical y retador al mismo tiempo”.

Explica la autora que con el modernismo en algún momento se pudo pensar que el soneto era un elemento que podría parecer anticuado. “El modernismo fue un cambio tan radical y necesario para la poesía en su momento, que como lo que era rima quedaba fuera. En términos generales como movimiento, empezó a trabajarse más el verso libre y como que en la mente de muchas personas el soneto ya no tenía lugar porque era viejo”.

Dice que en adelante, incluso, el soneto no ha tenido buena prensa, “pero entre los poetas es muy valorado, Fernando del Paso que acaba de morir, tiene unos que te quitan el habla”. Los sonetos que presenta Julia hablan de la vida cotidiana, de lo que le sucede a ella y a todos nosotros.

“La forma es fija, el soneto tiene que tener 14 sílabas, rimar de una cierta manera, tiene que tener una cierta lógica de acentuación y demás, eso lo respeté, pero no iba a hablar de las musas, el campo y los dioses porque no es mi realidad, más bien lo que hice fue aterrizar los temas que a mí me interesan, los temas contemporáneos como la muerte, la vejez, la maternidad, el desamor, el fracaso, la frustración, despertarse temprano, en fin, cosas que son mi vida cotidiana”.

Para Julia, este es el séptimo libro que publica y “Sonetos y son quince” es su cuarto texto de poesía, y “estos cuatro han sido en verso libre, lo he explorado bastante, me parece que en la escritura, las formas clásicas tiene algo importante que enseñar, es medirte y entender cómo tú puedes o no, lograr un buen texto, con esas limitaciones, pero al mismo tiempo con esa libertad que te permite porque en un soneto puedes hablar de lo que sea, solamente tienes que seguir una fórmula”.

Sobre la autora

Entre sus libros están los volúmenes de poesía “Eros una vez” (2017), “Versos de a pie” (2017) y “Ser azar” (2016). Con “Eros una vez” ganó el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti otorgado por la Fundación Mario Benedetti en Montevideo, en Uruguay, entre más de 300 autores participantes de Hispanoamérica.