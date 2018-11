Judith Butler, un premio a su lucha por las minorías

El activismo es la máquina que mueve a Judith Butler, así como la manera en que entiende y explica la relación entre género e identidad. Es una mujer de 62 años de edad, originaria de Cleveland y filósofa que en defensa de sus ideales ha sufrido de todo, como ser prácticamente insultada en Brasil hace unos meses, hasta seguir en pie de lucha en contra de lo que engloba la violencia y el terror, principalmente lo que afecta a las mujeres y las mujeres transgénero. Por lo anterior y por su aportación en los campos de la filosofía posestructuralista del feminismo, de la filosofía política y de la ética, al medio día de ayer recibió de la Universidad de Guadalajara el Doctorado Honoris Causa en el Paraninfo esta casa de estudios.

La ceremonia abrió con palabras de la Doctora Mara Robles, académica de la UdeG, quien dio algunas razones para homenajear a Butler, entre ellas, su construcción del lenguaje, el entendimiento del género, el sexo y la sexualidad, “al develarnos la inestabilidad de conceptos que creíamos sólidos como hombre y mujer (…) sólo diré que en ella se significa el cuerpo de cada uno de nosotros, como un territorio donde se manifiesta el poder (…) Porque aquí nos gusta ser como usted, seres humanos que piensan y trabajan, bienvenida a casa”.

El Rector de la UdeG, Miguel Ángel Navarro Navarro, se dirigió a Judith Butler desde el punto de vista académico, al ser quien “abrió la puerta a la reflexión teórica para explicar el fenómeno de la desigualdad (…) Se ha concentrado en resaltar desde la filosofía las implicaciones políticas y sociales de esta lucha (en materia de Derechos Humanos), sus aportaciones han significado un giro sustancial en la perspectiva con la que las ciencias sociales han abordado y cuestionado al sexo y al género, que ahora son más comprensibles gracias a la visión crítica que Judith Butler ha desarrollado en su obra”.

Cuando Judith Butler tomó la palabra, un dejo de felicidad y orgullo se asomaba en su mirada. Con la gentileza que la caracteriza, inició su discurso hablando en español. “Muchas gracias. Me siento muy honrada de recibir el Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara.

Recordemos que mi labor pertenece a un movimiento más amplio para lograr la libertad y el reconocimiento de las mujeres y la gente trans, así como las minorías que con mucha frecuencia están sujetas a la violencia. Soy una intelectual, pero todos los intelectuales se forman en una cultura, así que si me honran, honran también a las comunidades que hicieron posible mi labor, ya que no se hace sola”.

La Doctora también se presentó el pasado 26 de noviembre donde pudo dictar una conferencia en la Cátedra Julio Cortázar denominada “A critique of violence for our times”. La activista recordó que Brasil y México son los países con las estadísticas más elevadas en violencia y asesinato en contra de las personas transgénero, pero también reconoció el avance de algunos países latinoamericanos en igualdad de derechos y libertades legales para las comunidades lésbico-homosexual.

¿Quién es Judith Butler?

Además de ser activista en temas de política sexual y derechos humanos, también alza la voz por las políticas antibélicas. Es reconocida como una teórica del género, la identidad y el poder. Así como ser elogiada a nivel internacional como la filósofa feminista más famosa de Estados Unidos y la teórica de la sexualidad más sobresaliente de los últimos años.