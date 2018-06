Jorge Viladoms, en sintonía latina

Ampliar el repertorio de la música clásica es un propósito latente en Jorge Viladoms, pianista mexicano decidido a presumir por todo el mundo el talento de los compositores latinos y también marcar con fuerza el legado francés fuera de Europa.

Bajo su nuevo álbum “From Latin America to Paris”, el pianista nacido en Durango mezcla su talento con el violoncelista Lionel Cottet (de la Orquesta de Múnich), con quien ha emprendido una gira internacional para llevar esta producción grabada por Sony Classic. Dentro de dicho tour, llega el turno de México, pues el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) recibirá a ambos músicos.

Salir de lo tradicional

Viladoms puntualiza la sinergia que surgió entre Cottet y él desde que se conocieron en el Conservatorio Lausanne, en Suiza, donde Jorge ocupa una de las plazas titulares; en dicho instituto, el pianista duranguense ha impulsado el talento mexicano, tanto lo artístico como lo benéfico, con su Fundación Crescendo.

Previo a su presentación en PALCCO, donde ofrecerá un repertorio retomando obras de compositores latinos como Ponce, Piazzola o Ginastera y franceses como Fauré, Saint Saens o Massenet, Jorge Viladoms reflexiona sobre la responsabilidad de los músicos de salir de lo tradicional y apostar por repertorios nuevos que permitan al público apreciar música no tan conocida, pero igual de excelente a los clásicos habitualmente repetidos en los recitales internacionales.

“Es un proyecto bastante único, el disco lo grabamos en Ginebra y hemos tenido presentaciones en Alemania, ya en México y Estados Unidos (…). Como músicos tenemos la misión de descubrir piezas que no son muy conocidas. A veces el éxito no es muy justo con algunos compositores de Europa, que también ahí no los conocen mucho, pero en México sí y viceversa. La gente se pone contenta por escuchar algo diferente y al público europeo le gusta mucho la música latinoamericana, en especial la mexicana”.

Altruista. La Fundación Creciendo con la Música, de Viladoms, fue creada en 2012. NTX

La cultura debe vender

En el marco de las elecciones gubernamentales que vive México, Jorge Viladoms puntualiza la importancia de retomar la cultura como un factor rentable por parte de las autoridades que llegarán a los cargos públicos; resaltando la experiencia que ha tenido en Europa en donde lo artístico es un detonante económico que no solo genera y mantiene empleos, sino que impacta socialmente a ciudades enteras y, por ende, mejora la educación y el fortalecimiento de las industrias creativas.

“La cultura, la música y el arte permite a la población compartir lo que tiene adentro, es muy importante no solo desde una manera social, sino desde lo económico. Hay estudios que han demostrado que la cultura ayuda mucho a los negocios y a todo lo económico y eso se les olvida. En Suiza les gusta mucho la cultura porque saben que a través de eso la gente se reúne y en México no se dan cuenta, si en México todas las escuelas públicas pudieran tener un programa de música y se desarrollara como las matemáticas, no para que sean músicos, pero como un factor de bienestar”.

Confía en las alianzas

Ante el repunte que los mexicanos han tenido en las bellas artes, Jorge Viladoms resalta el deseo de en algún momento poder trabajar con compatriotas como Isaac Hernández, el bailarín mexicano que recién ganó el Premio Benois de la Danse. El pianista ya ha tenido colaboraciones con bailarines como Daniel Ulbricht (del New York City Ballet), con quien llegó en pasados meses al Ángel de la Independencia de Ciudad de México, en una gala pública donde la música y la danza clásica fueron protagonistas de la calle.

PARA SABER

¡Conócelo!

Viladoms y Cottet se presentarán el 20 y 22 de junio en PALCCO a las 20:30 horas. Entradas en Ticketmaster. Además, quien ya tenga su boleto podrá participar en la dinámica de las redes sociales de EL INFORMADOR, para ganar un pase al backstage y tomarse la foto con Viladoms.