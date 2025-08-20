El arte nunca se detiene en la Ciudad de México y en septiembre llega GAMA Week 2025, donde galerías presentan sus mejores propuestas.

“GAMA Week busca fortalecer la red artística de la ciudad y promover la visita de las galerías de manera cotidiana”, afirmó la galerista Andrea Walther, de la galería ETHRA y miembro de Galerías de Arte Mexicanas Asociadas.

Del 4 al 7 de septiembre se organizarán tres rutas para ver exposiciones en 25 galerías, que equivalen a 10 mil metros cuadrados de arte.

La primera ruta es Juárez-Roma-Centro, conformada por 13 galerías: Arróniz, ETHRA, Galería Hilario Galguera, Galería Karen Huber, MAIA Contemporary, Galería Mascota, N.A.S.A.L., Nordenhake, OMR, Proyecto H, Proyecto Paralelo, Terreno Baldío y Travesía Cuatro.

De este grupo destaca la muestra “Todo este tiempo, toda esta pintura”, con la que la Galería Karen Huber (Av. Bucareli 120, col. Juárez) celebra su aniversario 11 con obras de Ad Minoliti, Ana Segovia, Carolina Fusilier, Edgar Cobián, entre otros artistas.

El arte de Jan Hendrix participa en “Lessons in printmaking”, en la galería Proyecto Paralelo (Varsovia 33, col. Juárez). El 6 de septiembre, a las 13:00 horas, el artista ofrecerá un recorrido guiado. Ese día, a las 12 horas, Boris Viskin dará una charla por su exposición “Tres Tristes Tigres”, en la galería ETHRA (Londres 54, col. Juárez).

La segunda ruta es en San Miguel Chapultepec, donde participan las galerías Enrique Guerrero, GAM, kurimanzutto, LABOR, Le Laboratoire, Patricia Conde Galería, RGR y Saenger Galería. Aquí se podrá ver arte de Gego en la galería RGR (Gral. Antonio León 48); se presentará el libro “Triálogo”, de Gerardo Nigenda, en Patricia Conde Galería (Gral. Juan Cano 68), donde también se presentará la muestra fotográfica “México: desde el centro hasta la herida”, con imágenes de Sonia Madrigal, Yael Martínez y Francisco Mata Rosas. El arte de la argentina Marta Minujin se podrá ver en la muestra “Vivir en arte”, en kurimanzutto (Gobernador Rafael Rebollar 94).

La tercera ruta es Polanco, con CAM Galería, Galería Oscar Román, L/S Galería y Proyectos Monclova Gallery. Se presenta obra de Arnaldo Coen, Pedro Coronel, Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Vicente Rojo y Francisco Toledo, que forma parte de la muestra “What If She Hadn’t”, en L/S Galería (Ibsen 32/A). El arte de Alice Rahon, Armando Brito, Gabriel Macotela y Jazzamoart se exhibirá en la Galería Oscar Román (Julio Verne 14).

CT