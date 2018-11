Isaac Hernández impulsa las tradiciones de México con video

Bajo una atmósfera colmada de misticismo y tradición ancestral, el bailarín mexicano Isaac Hernández protagoniza al lado de su hermano Esteban una coreografía que representa el camino que deben seguir los muertos para llegar al inframundo.

Se trata de la campaña "Chingones hasta en la muerte", de una reconocida marca de cerveza, la cual fue presentada anoche en un bar del sur de la Ciudad de México, hasta donde se dieron cita figuras de la industria del entretenimiento y la cultura nacional.

Ambientada con los colores y aromas de la mítica celebración del Día de Muertos, la presentación estuvo a cargo de Isaac Hernández, Geo Meneses y Banda Bastón (Dr. Zupreeme y Muelas de Gallo), quienes fueron los encargados de musicalizar la campaña enfocada en enaltecer una de las tradiciones más importantes de México.

"Creo que es importante crear una pieza de arte que nos identifique como mexicanos en diferentes partes del mundo. La logística incluyó varios países, entre ellos Islandia y Ámsterdam; y creo que es un riesgo usar el ballet clásico para dar un mensaje, pero al final el objetivo se cumplió, mostrarle al mundo nuestra cultura y tradición", dijo Hernández, galardonado con el Premio Benois de la Danse.

En ese tenor, Isaac, Meneses, Dr. Zupreeme y Muelas de Gallo ofrecieron una conferencia a fin de hablar de los objetivos de la campaña, destacando la importancia de proyectar costumbres y tradiciones de México a través de la fusión del talento creativo.

Entre música y rituales prehispánicos, la campaña incluyó además un desfile de moda, en la que hubo diseños de más de seis creadores nacionales, entre ellos Francisco Saldaña y Víctor Hernal, de la marca mexicana Malafacha.

Entre los invitados a este festejo destaca el realizador y diseñador mexicano Manolo Caro, quien, además de admirar la colección de prendas que hubo, destacó el gran valor de la campaña publicitaria.

"Es muy padre que se apoye el talento mexicano, y más si se hace de una forma divertida (...) he estado cerca del proyecto porque Isaac me ha contado y que él sea la cara de la campaña me parece maravilloso, pues es un mexicano muy talentoso", expresó el cineasta y director de teatro.

Es de mencionar que además del videoclip protagonizado por Isaac Hernández, la marca de cerveza Victoria de Grupo Modelo presentó dos ediciones especiales de producto con motivo del Día de Muertos, las cuales estarán disponibles hasta el día 30 de noviembre próximo.

