Infraestuctura y descentralización: metas de Cultura Jalisco

El Gobierno de Jalisco presentó al gabinete de Desarrollo Social, que conjuga a secretarías e instituciones del Estado en pro de una mejor administración. El gabinete integra a los titulares de diferentes secretarías, como la Secretaría de Asistencia Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Igualdad Sustantiva, Secretaría de Salud y Secretaría de Cultura, además del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el DIF Jalisco, la Procuraduría Social y el CODE.

Bárbara Casillas, coordinadora del gabinete, resaltó que uno de los objetivos de coordinar los esfuerzos es cuidar las prioridades de la administración (en vías de la movilización social positiva), eliminar funciones duplicadas y aisladas entre los diferentes organismos del gabinete, tener mayor pertinencia entre las acciones del gabinete y las necesidades de la ciudadanía. “En términos administrativos se pretende reducir los altos costos de operación de acciones y programas, así como aumentar los niveles de eficiencia”.

En el rubro de cultura, dijo Casillas, los objetivos son fortalecer la infraestructura y programas existentes, fomentando la formación continua y especializada: “Y que se distribuyan de manera más justa y eficiente, así como la descentralización de las actividades de cultura para todo el territorio de Jalisco”.

Atención a la infraestructura

Giovana Jaspersen García, quien asumió las riendas de la Secretaría de Cultura, abundó en el tema de la infraestructura, que ya comienzan a recorrer todos los espacios: “Va más allá de la revisión de folios”. Como ejemplo, la secretaria citó el Teatro Degollado, cuya sala principal “está bien, pero cuando vamos a las azoteas y vemos los daños que no se atendieron por los sismos… O cuando vemos la Sala de Cámara, que muchos de los jaliscienses no conocen, vemos que los daños pueden ir un poco más allá. Por eso mencionaba el esfuerzo que haremos: no pensar en gran infraestructura, sino pensar en actualizar la infraestructura que tenemos”. Agregó que también se actualizarán los discursos de los museos: “Tenemos fallas o rezagos a nivel discursivo, no están actualizados y muchos de los discursos no están en la agenda de los derechos humanos: al contrario”.

Respecto al tema de descentralización, Jaspersen comentó: “Estamos viendo qué tanto alimentan los programas que eran de atención municipal, qué tanto de verdad están forjando una diferencia en los municipios”. El camino para llevar los programas culturales de manera descentralizada en el resto del Estado irá por una vía diferente: “Estamos tras las vías de un modelo que pueda ser más participativo, pensando en plataformas alternas que sean establecidas y nos permitan regular programas como ECOS”.

Presupuesto mayor

El monto previo presupuestado para la Secretaría de Cultura en el periodo 2019 será mayor al que tuvo durante el 2018, afirmó Jaspersen. Del uso del presupuesto, comentó: “Independientemente de la austeridad y cómo se ha comprimido el organigrama hemos buscado también enfocarnos mucho a temas de justicia y equidad en relación a la distribución de los recursos”.

Tras un análisis de gestiones anteriores y en busca de la vinculación con otras instancias del gabinete de Desarrollo Social, Giovana agregó que buscarán que el presupuesto tenga una distribución “más justa y más equitativa, y que también pueda alimentar otro tipo de programas sociales, que son transversales y son prioridades de este gobierno”.