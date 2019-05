“Hermanas” con los lazos fraternales rotos

El próximo miércoles 29 de mayo, las actrices Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo llegan con dos funciones al Teatro Galerías, a las 18:30 y 21:00 horas, con la puesta en escena “Hermanas”, del dramaturgo francés Pascal Rambert y cuya dirección es de Hugo Arrevillaga. Dicha trama, narra los desencuentros y la relación fracturada de dos hermanas que se reúnen a raíz del deceso de su madre. En entrevista habla Arcelia sobre este proyecto que las tendrá a ella y a Fernanda de gira por varias ciudades de la República mexicana.

“Esta obra trata de un combate a muerte entre dos hermanas que fundaron su relación en la competencia, la envidia, los celos, los resentimientos y cosas que no se han superado, que no han madurado lo suficiente para pasar a lo que sigue, para poder construir un vínculo de amor, de solidaridad, de colaboración, de alegría y de gozo. Pero no, este par de hermanas actúan como si cada una buscara la destrucción de la otra, es un combate casi épico”.

Señala Arcelia que ésta es también una realidad que se da en las familias donde se dan relaciones ríspidas. “Estos son dos personajes que han vivido los hechos de posturas muy distintas y eso también es fascinante de articularlo en una obra de teatro, donde vemos claramente las dos maneras de ver el mundo, una que su lógica gira a partir de su herida íntima y la otra que está más a la escucha y la atención de la herida universal, del afuera, del otro. Fer y yo la estamos disfrutando muchísimo, cada una desde la postura de los personajes que son complejos y que nos ofrecen a nosotras una gama de emociones y de posibilidades. Para el espectador debe ser también muy catártico”.

Esto lo dice Arcelia en el sentido de que en las funciones que ya han ofrecido, la audiencia se ha conectado con la obra, se engancha y se conmueve. En cuanto a su personaje y la manera de construirlo, resalta que ella es la hermana mayor en la historia. “A mi personaje lo que la trastorna es que su hermana haya nacido. Pasa que las hermanas menores quieren ser como la hermana grande, que quieren apropiarse un poco de su vida, y esto a mi personaje le pesa mucho, pero es la hija preferida del papá y entonces ha sido más querida y más atendida, eso también le ha permitido salirse de sí misma y poder comprometerse con los demás y con su entorno, pero al mismo tiempo tiene esa confrontación permanente con la hermana”.

La dirección es clave

La actriz comparte su visión sobre esta obra de teatro bajo la dirección de Hugo Arrevillaga. EL INFORMADOR / E. Barrera

Para la actriz, el trabajo del director Hugo Arrevillaga, suma mucho a la puesta en escena. “Es uno de los directores más importantes y talentosos de este país, su mirada y su sabiduría de la condición humana nos ha llevado de la mano para desentrañar este texto que es tan complejo, todo esta información que nace de la obra, de lo que se dicen estás mujeres. Es un texto que también dimensiona el valor de la palabra como un arma, como un hacha, como un cuchillo, como un balazo”.

El montaje también hace una revisión sobre la relación con los padres de familia, de cómo se van generando estos pequeños problemas que luego se vuelven muros enormes difíciles de derribar, “ha sido un exhaustivo trabajo de mesa primero y luego ya la verificación de todo lo trabajado sobre el escenario, es de estas obras que no se terminan con el estreno, sino que al revés, empieza el proceso de descubrimiento con las funciones y con la participación del público”. Arcelia acaba de terminar de rodar una serie llamada “El Club” y pronto estará filmando otra de la que aún no puede revelar información, pero sí comparte que será algo muy interesante.

Agéndalo

“Hermanas” en el Teatro Galerías (Av. Lapizlázuli #3445, Zapopan) el miércoles 29 de mayo a las 18:30 y 21:00 horas. Boletos en taquillas y Ticketmaster desde $300 pesos hasta $650 pesos, VIP.