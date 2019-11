Guillermo Uralde explora sus "Soliloquios"

Explorar y dejar que el instinto fluya es un ejercicio clave para Guillermo Uralde, artista tapatío que retorna a los pisos de exhibición para compartir “Soliloquios”, su más reciente propuesta pictórica en la que reflexiona parte de su trayectoria en la expresión plástica.

Guillermo Uralde inaugura esta muestra hoy, misma que permanecerá hasta el 17 de noviembre en la galería del LARVA, con más de 10 piezas en diversos formatos que lo acercan nuevamente al óleo desde una reflexión del entorno cotidiano.

“‘Soliloquios’ es una exploración. Yo trabajo diferentes disciplinas desde óleo, murales, música y en paralelo estuve trabajando durante los dos últimos años una exploración muy libre, empecé a pintar y a lo largo de esta exploración encontré ciertos temas e inquietudes”, detalla el artista en entrevista con este medio.

Además, Uralde destaca que “Soliloquios” tiene la particularidad de ser creada en diversos instantes, dejando descansar por momentos una pieza para después retomarla y darle el toque final; esta libertad brinda una esencia muy personal a cada obra sin la presión a la que generalmente están sometidos los creadores con los tiempos de entrega.

“Todo el proceso de producción fue dentro de un diálogo conmigo mismo en voz alta, en el contexto de lo que es un soliloquio, pero traducido en un lenguaje plástico con el óleo. Al terminar y montar esta exhibición es mi diálogo, pero compartido a los demás. Es una manera de compartir procesos íntimos”.

Sobre el hogar

El artista que ha llevado su obra a diversos espacios de México, España, Alemania, Austria y Hungría, entre otros países, agrega que algunas de las inquietudes que se ven reflejadas en “Soliloquios”, parten desde lo personal, pero con una innegable complicidad con el espectador que podrá verse reflejado.

“Hay conceptos muy presentes que tienen que ver con el cuerpo, la manera en cómo nos identificamos con éste y cómo es nuestro hogar. Muchos de los cuadros y composiciones tienen casas mezcladas con la anatomía humana, y esas casas en general están abandonadas. Es una mezcla sobre la identidad, el cuerpo, la anatomía, el paso del tiempo, ese concepto de hogar, de cómo te apropias de un lugar de espacio y lo llamas hogar”.

“Soliloquios” también es una apertura para conocer el proceso que Guillermo Uralde tiene con este material, pues dentro de esos respiros e intermitencias para finalizar una pieza, el artista no duda en “reescribir” sobre el mismo trazo que ha dado para clarificar y aterrizar mejor su discurso estético.

“El óleo es muy amable y flexible, aunque pintes algo y ya queda ahí, al mismo tiempo si te equivocas puedes poner más y más capas. Hay cuadros en esta exposición que tienen un cuadro detrás, una propuesta que no me gustó o no logré darle una solución y empecé de cero nuevamente ahí mismo. Es una forma de reinventarse”, concluye el artista.

Agéndalo

“Soliloquios”, de Guillermo Uralde del 14 al 17 de noviembre en la galería del LARVA, ubicada en calle Ocampo 120, Centro de Guadalajara. Inauguración acompañada por los músicos Pablo Barba Rodríguez, Luis Romero y Jorge Mónaco. Inauguración: 14 de noviembre a las 20:00 horas. Entrada libre.