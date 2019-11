Presentan la exposición “Confluir”

La Fundación Black Coffee inaugura hoy la exposición “Confluir”, una muestra de obra gráfica de las artistas Jessica GadGa y Carmen Alarcón. Son 25 piezas de cada una de las artistas, en las que se apreciarán las diferentes técnicas utilizadas en el grabado. La curaduría es de Alejandro Camarena. Sobre la temática que exploran, Jessica platicó que las obras “cuentan el mundo interno de cada una. Es un reflejo de recuerdos, de la niñez, de lo que vivimos como madres. Es un reflejo del mundo femenino, es lo que nos une. Se ve el amor, los desamores, la familia, los duelos. Son nuestras anécdotas, surgidas a partir de nuestras etapas. Como no son solo piezas recientes se ve ese desarrollo, esas historias”.

La galería de la Fundación Black Coffee permitió colocar las piezas de cada artista frente a la otra, para al final del recorrido llegar a la pieza número 51, hecha en conjunto: “La placa mide 1.20 por .70 centímetros. Son placas separadas que trabajamos pensando en una pieza llamada ‘Confluir’. Es la pieza estrella”, comentó Jessica.

Recientemente, la artista expuso en una colectiva de gráfica hecha por mujeres, donde surgió la invitación para esta exposición: “Les pareció importante a la Fundación Black Coffee tener una exposición de gráfica. Es más asequible para que los coleccionistas puedan tener una obra. No todos pueden comprar una obra como las que exponen, y las obras gráficas son piezas originales, que llevan muchísimo trabajo y pueden ser no tan caras”. Con la invitación, GadGa quiso exponer con otra artista: “No la quise hacer sola, la quise hacer entre dos, que haya un diálogo. Invité a Carmen y me dijo ‘contigo a donde sea’”.

Un motivo para la variedad temática es que las obras que presentan ambas artistas fueron hechas en un amplio lapso, como comentó Jessica: “Lo que tiene ‘Confluir’ es que se expone nuestra gráfica de muchos años, todo el reflejo de su mundo y el mío. Hay gráfica del 2012 hasta piezas actuales. Es interesante ver cómo nos reflejamos como artistas. Es un proceso que tarda hasta un mes en un grabado. Es una historia, juntas son historias hiladas”. Sobre su formación y colaboración, Jessica comentó que tiene más de un año de asistir al taller de Carmen Alarcón: “Empecé grabando en el taller de Herculano Álvarez Lomelí. La maestra Carmen tiene toda la vida siendo grabadora. Me acerqué a ella porque quería una mirada más femenina”.

Jessica ha colaborado en varios proyectos de la Fundación Black Coffee, en sus proyectos altruistas. Para la inauguración de esta noche la invitación es que cada asistente lleve un juguete, mismo que será donado a las instituciones que apoya la fundación: “El objetivo es reunir cien juguetes. ‘Confluimos’ en una causa también”, dijo Jessica.

¡Asiste!

Inauguración de “Confluir”, de Jessica GadGa y Carmen Alarcón, martes 12 de noviembre, 19:00 horas en la galería de la Fundación Black Coffee (Av. Inglaterra, núm. 67, San Juan de Ocotán). Solicita tu código de acceso al teléfono 3629 6979 ext. 1120.