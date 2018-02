Guía práctica para reflexionar y votar

El periodista mexicano Fabrizio Mejía y el caricaturista Antonio Helguera presentan “Manual para votantes primerizos o expertos”, un libro que pretende atacar la “frivolización” del proceso electoral y la “pereza intelectual” que lleva a pensar que todos los candidatos son iguales.

El texto, destinado a aquellos votantes “hastiados o esperanzados”, propone una reflexión sobre la democracia mexicana que tiene como hilo conductor los pasos que sigue un votante desde que llega al colegio electoral hasta que sale, conservando como eco de fondo de una pregunta: ¿para qué sirve votar?

“Lo que nos preocupa en el fondo es la trivialización, la frivolización del tema; lo que yo temo es que para muchos votantes primerizos (votar) sea como dar un ‘like’ o no en Facebook, o como bloquear en Twitter a alguien”, afirma Helguera.

Según datos del Instituto Nacional Electoral, el voto de los jóvenes (entre 18 y 35 años) representa el 40 % de los 87.8 millones de electores que podrán participar en los comicios del 1 de julio, cuando se elegirá al nuevo presidente del país, a 500 diputados y 128 senadores, entre otros cargos. De ellos, 3.7 millones tienen de 18 a 20 años.

El libro, explica Mejía, trata de apuntar a estas personas, para que entiendan que “votar por alguien es votar por algo”, y que su situación (respecto al trabajo y a los estudios) es un tema que está vinculado con la política.

“Ahora se les responsabiliza a los jóvenes sobre su propia situación, se les llama ‘ninis’, como si eso fuera responsabilidad de ellos, y es el problema del proyecto económico que se ha seguido en México desde el 82 y que no ha beneficiado más que a los socios de los que llegan al poder”, agrega.

Los grandes cambios

Los autores votaron por primera vez en 1988, cuando se celebraron unas elecciones presidenciales muy cuestionadas en las que Carlos Salinas se impuso al opositor Cuauhtémoc Cárdenas.

Aun así, “en nuestra generación no hay mucha gente que se dedique a platicar de estas cosas, y sí tenemos la obligación de retomar la historia e invitar a informarse”, considera Helguera, quien para este libro realizó caricaturas protagonizadas por personajes como el expresidente Felipe Calderón o el historiador Enrique Krauze.

El caricaturista subraya su preocupación por el hecho de que “mucha gente se traga el cuento de que todos los políticos son iguales”, lo cual supone un acto de “pereza intelectual”.

No se trata de encontrar al “candidato perfecto”, remarca, pero sí poner en balance los matices de cada uno y tomar una decisión. Renunciar a esa capacidad “es catastrófico, pero muchos ciudadanos lo hacen, porque es muy cómodo decir que todos son iguales, y eso es lo terrible”.

Helguera dice que de esta idea también deriva el razonamiento de que, por tanto, “la solución está en los ciudadanos”, y que por eso “es políticamente correcta la existencia de los candidatos independientes”, que este año podrán, por primera vez, participar en la carrera hacia Los Pinos.

“Yo no concibo a nadie que llegue a la Presidencia sin un partido político. ¿De dónde sacas cuadros para gobernar? ¿De dónde sacas alianzas? Están muy mal vistos los partidos, pero tienen una razón de ser”, anota.

En todo caso, continúa el caricaturista, “lo que los ciudadanos deberían tomar son los partidos, meterse y tomar el control de ellos, y marginar a las mafias burocráticas que se han apoderado de ellos”.

Acento extranjero

El manual dedica uno de sus capítulos a Estados Unidos y los comentarios sobre si su posicionamiento beneficia o perjudica a ciertos candidatos.

La semana pasada, en una visita oficial a México, el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, recomendó al país que “preste atención” a la posible injerencia rusa en el proceso electoral.

“Es peligroso que los gringos estén sacando eso, porque quiere decir que están interesados en intervenir”, dice sobre estos comentarios Mejía, quien considera que “lo de los rusos es un invento”.

LO BÁSICO

¿Te suena su nombre?

Antonio Helguera ha sido coautor de otros materiales, como “El Sexenio me da Risa” (Grijalbo, 1994), junto con El Fisgón; “El Sexenio ya no me da Risa” (Grijalbo, 1994), junto con El Fisgón, así como y “El Sexenio se me hace Chiquito” (Grijalbo, 2003), junto con los cartonistas políticos El Fisgón y Hernández.