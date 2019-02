Festival Sayulita, bohemia y diversión

Hay mil razones para lanzarse este fin de semana al Festival Sayulita, pero la primera y más importante es el amor, afirma Gabriel Villarrubia, organizador del evento. Por amor a México, al arte, a la música, al cine y a la gente. “Y porque esto no lo hacemos para ganar dinero, sino para devolverle un poquito de lo mucho que nos ha dado. No hay pueblo más cariñoso y solidario que el mexicano”.

Y es que el Festival de Sayulita, que se celebra en ese Pueblo Mágico nayarita hasta el 3 de febrero, ofrece un festín de actividades en sus espacios públicos. Desde conciertos al aire libre, noches de bohemia en los bares de la urbe, catas de tequila y proyecciones de cine en la playa, con el mar de fondo. “No somos un Festival gigantesco, pero sí hecho con mucho corazón”, asegura Villarrubia, argentino de nacimiento, quien hace casi 15 años llegó de vacaciones a Sayulita, solamente para descubrir que había encontrado un nuevo hogar.

En el Centro de Sayulita encontrarás venta de pinturas y artesanías. El INFORMADOR / F. González

“El festival está pensado en no afectar la vida del pueblo. Por ejemplo, no usamos plástico (como popotes y vasos) e invitamos a la gente a reciclar materiales, para la conservación del medio ambiente y no ensuciar la playa”, agregó el también músico, quien durante la charla presume orgulloso su naturalización mexicana y el hecho de que ya tiene dos hijos nacidos en nuestro país.

El festival, que este año celebra su sexto aniversario, llega con el lema “Cine, música, trago y vida”, elementos que brillan en su programa, aunque detrás de esta bohemia hay un fin noble.

“Aunque las actividades son gratuitas, sí pedimos donaciones voluntarias, lo que la gente quiera dar. Ese dinero se va a utilizar, en gran parte, en el Centro Comunitario, que beneficia con talleres y actividades a los habitantes de Sayulita”.

El organizador, cuya banda Los Gatos Negros también forma parte del programa, recuerda que en ediciones pasadas han llegado a contar con agrupaciones del calibre de Café Tacvba, “aunque ahora vamos por algo más pequeño, pero mejor repartido en todo el pueblo. No queremos un concierto gigante que no deje beneficio entre la gente, aunque siempre estaremos agradecidos con los músicos que han participado en el pasado”.

Lo imperdible

Las proyecciones en la playa constan de cine de ficción y documentales. El INFORMADOR / F. González

Hoy se proyecta en la playa de Sayulita la cinta “Salón México”, en punto de las 19:15 horas. La entrada es gratuita y tras la proyección hay una breve ronda de comentarios.

Para quienes lleguen temprano, podrán encontrar en el Centro del Pueblo Mágico venta de pinturas, arte plástico y bebidas tradicionales de la región, destacándose la raicilla, destilado que ha ido ganando el interés entre los comensales por su sabor suave.

El programa de proyecciones y talleres del Festival de Sayulita se encuentra en su página de Facebook, donde además se ofrecen detalles para apoyar todo el año las actividades del Centro Comunitario, siempre abierto a la colaboración con artistas de la región.