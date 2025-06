Festival In-Edit: Una curaduría de documental musical en el FICG

El Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG) es internacional por todas las realidades cinematográficas que presenta. No se restringe ni se limita a un género en particular, a una expresión predeterminada; no se cerca en murallas: tiene apertura a toda clase de diálogos y realidades, a toda suerte de miradas y de modos de ver. Es más que un simple festival de cine, y su relevancia a nivel Iberoamérica reside en que el FICG ha promovido el cine en todas sus variantes, y una de estas variantes es el documental. Pero, en concreto, el documental musical.

Desde hace algunas ediciones, el FICG ha colaborado con In-Edit, un festival internacional de documental musical de Barcelona, que desde hace más de 20 años se ha encargado de la exhibición, distribución y producción de esta rama del género documental, generando una experiencia distinta de cine para los asistentes del Festival, desde una mirada y una selección muy bien cuidada de expertos en el arte del documental musical. Siendo el FICG e In-Edit colaboradores cercanos, Uri Altell, director del Festival In-Edit, compartió en conversación con EL INFORMADOR cómo el FICG es una plataforma obligatoria que ha dado un lugar importante al documental, pero sobre todo al documental musical.

"In-Edit es un proyecto que empezó en Barcelona hace 23, y hemos ido creciendo a nivel internacional en distintos países, tanto Latinoamérica como en Europa", comparte Uri Altell, director de este festival, que es uno de los más importantes de su tipo en España. "Nos hemos ido consolidando, y al final por veteranía y por volumen somos líderes mundiales de la parte documental musical. Hace unos años empezamos una colaboración que se llama "Son de cine" con el Festival de Guadalajara, y el año pasado hicimos por primera vez el festival de In-Edit aquí es única y exclusivamente de documentales de música. De todo tipo de música: música clásica, música étnica o folclórica, electrónica. Los documentales son con una mirada más sociocultural que comercial. No quiero decir que sea indie, pero tampoco es muy mainstream. Hay veces que los artistas son conocidos, son "big names", pero para nosotros esto tampoco es muy importante".

"Si la peli es buena, nosotros reivindicamos que trabajamos la música y la música está ahí, pero nosotros somos festival de cine. Necesitamos que las películas tengan una estructura, una trama, que estén bien hechas. Que hablen de qué legado te ha dejado un sello discográfico, una sala de conciertos, una ciudad desde un punto de vista musical. Cosas así, que no están asociadas a un gran nombre".

Uri Altell compartió que In-Edit surgió de mezclar las dos grandes pasiones de su vida: la música y el cine, en un momento en el que no era sencillo dedicarse a lo uno ni a lo otro. No obstante, sorteó los percances en la unión de ambos, teniendo ya 23 años en escena, los cuales se han dedicado a hacer curaduría de documentales musicales para después exhibirlos. En cuanto al trabajo en conjunto con el FICG, Altell dijo que ambos supervisan qué documentales entrarán a la cartelera -en la edición 40 del FICG el documental "La Joia: Bad Gyal" es producto de esta manuerna-, y aseguró que Guadalajara es sede de uno de los festivales más importantes en el mundo.

"Para mí el FICG es casi como familia. Yo he venido muchas veces, es un gran festival, es de los mejores festivales del mundo, a mi manera de ver. Es un referente internacional donde se cierran muchos negocios, muchas películas, y mucha distribución. Es un sitio señalado en el calendario", compartió.

Por último, Uri Altell reconoció cómo el género documental está siendo revalorizado, tomando importancia, siendo más visto, y agradece que un espacio como el FICG contribuya a apreciaciones distintas y valiosas como esta.

"El documental ha crecido muchísimo. Cuando yo era pequeño la palabra documental se tiraba para atrás, ya te parecía súper aburrido.

Y en cambio todo esto ha cambiado muchísimo, el formato documental en las plataformas mainstream crece con todas las temáticas, desde cocina a fútbol, de todo. El documental ha crecido y los festivales de cine también crecen en términos de público en todo el mundo. Yo creo que sí seguirán creciendo porque el documental te permite ver un poco más allá de todo. Te permite ver los entresijos que hay detrás de todo", finalizó.

EL INFORMADOR/ F. SALCEDO.

SV