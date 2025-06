Con la sala llena del Conjunto Santander de Artes Escénicas, el público, en su mayoría joven, recibió esta tarde con un gran aplauso al director de arte y diseñador de producción Eugenio Caballero; a las diseñadoras de vestuario y producción, Anna Terrazas y Bárbara Enríquez, respectivamente; y al director de fotografía Enrique Chediak, quienes presentaron el panel “Narrar desde la imagen” dentro del marco de actividades de la Feria Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Previo a la charla magistral de esta tarde, que estuvo llena de experiencias y consejos, amantes del cine y estudiantes del gremio se formaron en largas filas, ansiosos de aprender todo sobre quienes admiran por haber logrado sobresalir.

Tal es el caso de Eugenio Caballero, ganador de premios internacionales como el Oscar, Goya y Ariel, entre otros, quien manifestó su pasión por su trabajo y etiquetó la realización del cine como el acto de resolver un rompecabezas: "Al final nos divertimos muchísimo haciendo cine, hay una cosa de profundo gozo, de profundo sentido, jugamos a crear y, en cierto caso, también hemos jugado a darle la vuelta al oficio que estaba quedando de alguna manera distinta o sin tanto foco" compartió.

Durante el diálogo se detallaron las formas de narrar desde los diversos oficios, pues no se trata solamente de cómo se ve la imagen, sino de lo que cuenta y lo que busca transmitir. Con ello, las imágenes narran una historia a través de los objetos, el vestuario, la paleta de colores, la posición de las cámaras, entre otros aspectos que buscan transmitir una emoción.

Los consejos detrás de la formación del cine

Las y los penalistas compartieron el hecho de haber sido compañeros en diversas producciones. Por ejemplo, Terrazas colaboró con Caballero en la película Roma (2018), cada uno desde su respectiva área. Esta experiencia compartida, junto con la de los demás participantes, permitió que el panel se convirtiera en una charla íntima y profesional entre ellos, que además logró conectar con las inquietudes de los jóvenes en formación como cineastas.

Para Eugenio, es fundamental hacer preguntas para en las respuestas buscar herramientas en el oficio del séptimo arte, "y después plantear las respuestas, sino exigirlas, pero hay una cosa fundamental de hacerlo", aseveró.

Mientras que, para Bárbara Enríquez, la cualidad principal de aquellos que buscan desarrollarse en el gremio es la capacidad de formar un equipo en el que apoyarse y pedir ayuda de ser necesario.

"No tienen por qué saberlo todo, no tienen por qué resolverlo todo, pueden tener dudas, pueden preguntarnos, para eso estamos, para hacer fuerte el proyecto. Y también aprendan a hablarnos en términos de cine, en el sentido de que nosotros trabajamos con imágenes, entonces hablémonos a través de imágenes, entonces pueden hacerse equipos de trabajo no solo fuertes, sino entrañables que se convierten después en grandes amistades", compartió emocionada Enríquez, como si ese consejo lo estuviste viviendo en tiempo real junto con sus compañeros.

Por su parte, Enrique Chediak destacó la importancia de mantener una comunicación constante con el equipo, de no asumir que todos lo saben todo. Incluso cuando los directores tienen una gran experiencia y conocimiento, señaló que siempre es necesario buscar el diálogo para integrar todas las ideas y el talento en el proyecto.

Al igual que como inició, la charla terminó entre aplausos y emoción, tanto del público como de las y los expertos quienes se mostraron alegres de compartir espacio entre tanto joven interesado en sus carreras.

SV