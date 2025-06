Desde los asentamientos de refugiados en Uganda hasta la pantalla grande de la Cineteca FICG, el documental 'Más que un club: Unidos somos deporte, refugio y esperanza' trazó un puente entre la vulnerabilidad y la esperanza, mostrando cómo el deporte puede transformar vidas. La cinta se estrenó como parte de la programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en su edición número 40, con entrada gratuita en la Sala 2 del recinto.

La pieza audiovisual surge de una colaboración entre la Fundación FC Barcelona y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, quienes visitaron los asentamientos de Nakivale y Oruchinga en Uganda. A esta comitiva se sumó el actor mexicano Alfonso Herrera, Embajador de Buena Voluntad de ACNUR para las Américas, acompañando a Marta Segú Estruch, directora general de la Fundación Barça.

Previo a la proyección, ambos compartieron con EL INFORMADOR su experiencia y la importancia de dar visibilidad al desplazamiento forzado desde una perspectiva humana y esperanzadora.

“Tenemos una colaboración global con ACNUR desde el año 2022 y estamos trabajando en diferentes países: en Colombia, en El Salvador, en Uganda, en Malasia y en Turquía”, explicó Marta Segú. “Concretamente hicimos esta visita a los proyectos que tenemos en Uganda conjuntamente con ACNUR y tuvimos el gran honor de contar con Alfonso Herrera. Lo que hacemos es utilizar el deporte como una herramienta para la cohesión social entre la población refugiada y la población que acoge”.

Uganda, que ha abierto sus puertas a millones de personas desplazadas por conflictos, se convirtió en un escenario donde el fútbol no es solo entretenimiento, sino herramienta de inclusión. “Tenemos la oportunidad de trabajar con niños y niñas refugiados, y también con población de acogida. Cuando el deporte es mágico, puede cambiar vidas. Y esto, desde la Fundación del Fútbol Club Barcelona, lo utilizamos conjuntamente con ACNUR en estos proyectos”, afirmó Segú.

Alfonso Herrera, por su parte, reconoció que esta colaboración significó un punto de convergencia entre sus pasiones y su compromiso humanitario. “He colaborado con ACNUR desde 2017. Ha sido una relación que ha crecido y se ha fortalecido de manera muy orgánica. En el camino te topas con aliados tremendamente luminosos, como es el caso de la Fundación Barça. Yo soy fanático del Barça y le digo a Marta: no hay casualidades, hay causalidades”.

En este documental, el exintegrante de RBD participa como testigo y portavoz de una realidad que, asegura, debe mirarse con urgencia. “El Barcelona es más que un club. No solamente se enfoca en el fútbol, también utiliza ese poder mediático para transformar vidas, de la mano con ACNUR. Y hoy en día, ante el recorte de ayuda humanitaria, tenemos que ser muy creativos. Por eso estamos compartiendo este documental: para visibilizar la situación de los refugiados en Uganda. Pero lo que se vive allá también se vive en muchas otras regiones del mundo. Hablamos de casi 123 millones de personas”.

Para ambos voceros, la visibilidad es tan importante como los recursos económicos. Marta Segú enfatizó. “Es importantísimo no sólo generar más recursos, ahora con el recorte tan importante que comentaba Alfonso, sino también dar visibilidad a la causa de las personas refugiadas. Que la gente sienta empatía con estas personas, que han tenido que huir de su casa y que debemos recibir con los brazos abiertos”.

Herrera compartió un momento particularmente difícil durante la visita al campo de Nakivale, que deja ver la gravedad de la situación. “Tuvimos la posibilidad de charlar con doctores y personas encargadas de niños y ancianos. Les preguntábamos, ‘¿Y qué va a pasar ahora con los recortes?’ y nos decían: ‘Pues no hay comida’. ‘¿Y cómo lo van a resolver?’ ‘Pues no hay forma de resolverlo, simplemente no hay y no va a haber’. Hoy más que nunca, tenemos que compartir este sentido de urgencia y entender que estas donaciones se traducen en ayuda directa”.

Como parte de la estrategia para amplificar el mensaje, el documental será difundido el próximo 20 de junio, en el marco del Día Mundial de los Refugiados. Marta Segú adelantó. “Vamos a intentar dar visibilidad a este documental a través del Fútbol Club Barcelona, que tiene más de 400 millones de seguidores en el mundo, a través de la Fundación y de ACNUR. Una manera de hablar de la causa de los refugiados es hacerlo desde este día clave para que la gente se sensibilice y ayude”.

