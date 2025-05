La materia que compone nuestros cuerpos es el eje de la nueva exposición que llega al Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara. Bajo el título “Ser agua”, el artista cubano Antuan Rodríguez presenta una instalación inmersiva que invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el agua como fuente de sabiduría, memoria y sanación.

La exposición, curada por Marisa Caichiolo, estará abierta al público del 30 de mayo al 31 de agosto de 2025.

Rodríguez, quien ha dedicado más de una década a la investigación sobre el agua y su dimensión espiritual, científica y simbólica, señala que esta muestra es sólo una probadita de un proyecto mucho más amplio titulado “Water Dimension”, en el que ha trabajado intensamente desde hace cuatro años.

“He estado investigando mucho sobre el agua, la historia antigua del agua hasta la historia más contemporánea. Estamos hablando de toda la historia del agua: la Atlántida, la historia de Osiris y cómo creó el templo de agua en Egipto. Todo esto ha evolucionado a través de la memoria del agua y su relación con nosotros”, explicó en entrevista con EL INFORMADOR.

La instalación que llega al MUSA incluirá dos películas, una escultura monumental de aproximadamente siete pies de altura elaborada en acero, y tres piezas de cristal alquímico que combinan oro, cuarzo y diamante, materiales que, según el artista, emiten sonidos con propiedades curativas. “Es una experiencia muy interesante que tiene que ver mucho con México. Mucho de este proyecto se debe a México”, señaló Rodríguez, quien también reveló que su vínculo con el país es profundo y se remonta a sus años de formación.

En 1995, mientras vivía en Cuba y elaboraba su tesis de licenciatura sobre arte ambiental y ecología, Rodríguez conoció a un mexicano que marcaría su camino. “Ese año, un mexicano de nombre Adrián fue a Cuba. Él llegó con un doctorado de ecología en Inglaterra y ahí lo conocí. Me motivó mucho a seguir. Regresar a México con esta exposición es como cerrar un ciclo. Creo que es el destino del universo que me lleva”, comentó el artista, aunque lamentó no recordar el apellido de esa figura clave en su trayectoria.

El proyecto completo de Water Dimension está conformado por más de 100 piezas. Sin embargo, debido al espacio disponible, en Guadalajara se presentarán solo seis. La muestra fue seleccionada luego de que directivos del MUSA vieran la exposición en Los Ángeles y decidieran llevarla a la ciudad.

Además de la exhibición en sala, el viernes 30 de mayo por la tarde se realizará una activación especial en el exterior del museo, en la Rambla Cataluña. Se trata del performance “Convertirse en luz líquida”, una experiencia sonora con cuencos de cristal de alquimia que emitirá frecuencias meditativas. El objetivo es propiciar un momento de conexión espiritual y física con el agua como energía vital.

“Se les enseñará a alumnos y al público en general qué es un cuenco alquímico, cómo se hace la alquimia, en qué frecuencia trabaja, cómo se relaciona esto con la salud. Lo más importante es que todo el cuerpo de nosotros es 72% agua. ‘Ser agua’ es el título de la exposición y es importante porque los seres humanos todavía no tienen conciencia de que somos más agua que otra cosa”, advirtió.

Para Rodríguez, el problema no es sólo de percepción, sino de salud pública. “El 70% de la población mundial está tomando agua muerta. Esa agua en botellas plásticas no tiene minerales, no tiene estructura, no aporta energía. Si el agua no tiene estructura hexagonal, si no tiene minerales, estamos matando nuestras células. Y yo creo que 70% del cáncer actual en el planeta es producto del agua que estamos consumiendo”, afirmó con contundencia.

Diálogos sobre los museos en movimiento

Hoy, el MUSA llevará a cabo la séptima edición de su Foro de Museos, con la participación de ponentes locales, nacionales e internacionales, en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

Los temas de las ponencias girarán en torno al lema “Museos en movimiento: adaptabilidad y conexión en comunidades cambiantes”, y se incluirá una mesa de diálogo sobre la visión a futuro de estos espacios culturales.

“Los museos, además de preservar la memoria, son también agentes activos en los cambios de las comunidades. En la edición 2025 del Foro de Museos MUSA abordaremos su papel en el fortalecimiento del diálogo con sus audiencias desde un enfoque multidimensional del bienestar”, expresó Ana Karina Molina, coordinadora del Foro.

“Tocaremos también temas como la generación de contenido crítico y educativo en formatos accesibles para el público, la relación entre arte y medioambiente, y la importancia de los proyectos curatoriales orientados hacia un futuro más sustentable”, agregó la coordinadora del foro.

El encuentro está dirigido a artistas, estudiantes, gestores culturales, profesionales que trabajan en museos, galerías y centros culturales, así como al público en general interesado en estas temáticas.

Programa

8:30 horas: Registro de asistentes.

Registro de asistentes. 9:30 horas: Inauguración.

Inauguración. 10:00 horas: “Los museos desde un enfoque multidimensional del bien individual y colectivo”, ponente María Helena González.

“Los museos desde un enfoque multidimensional del bien individual y colectivo”, ponente María Helena González. 11:30 horas: “La generación de contenido crítico y educativo en materia de cultura en formatos accesibles para redes sociales”, ponente Baby Solís.

“La generación de contenido crítico y educativo en materia de cultura en formatos accesibles para redes sociales”, ponente Baby Solís. 12:45 horas: “La relación entre arte y medioambiente: la importancia de los proyectos curatoriales enfocados en promover un futuro más sustentable”, ponentes Marisa Caichiolo y Antuan Rodríguez.

“La relación entre arte y medioambiente: la importancia de los proyectos curatoriales enfocados en promover un futuro más sustentable”, ponentes Marisa Caichiolo y Antuan Rodríguez. 16:00 horas: Mesa de diálogo: “Liderar un museo en Guadalajara: retos, aprendizajes y visión a futuro”, participantes: Susana Chávez, María Fernanda Matos, Patricia Urzúa y Miriam Villaseñor. Moderador: Moisés Schiaffino.

Mesa de diálogo: “Liderar un museo en Guadalajara: retos, aprendizajes y visión a futuro”, participantes: Susana Chávez, María Fernanda Matos, Patricia Urzúa y Miriam Villaseñor. Moderador: Moisés Schiaffino. 20:00 horas: Cierre de museo.

Una vida enfocada a las artes

Nacido en Cuba, Antuan Rodríguez es un artista ambientalista y transdisciplinario cuyo trabajo ha sido reconocido en bienales, ferias y museos internacionales. Desde los inicios de su carrera ha explorado la conexión entre el arte, la ecología y la espiritualidad.

En 1989 creó el proyecto ECO de arte efímero y se tituló en el Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela” de Santa Clara. Su tesis Arte, ecología y humanismo subraya el papel del artista como agente social y transformador.

Sus obras fusionan arte, diseño, arquitectura y ciencia para abordar temas como la extinción de especies, la crisis climática, la trata de personas y los conflictos globales. Sus piezas parten del reconocimiento de leyes universales que equilibran al todo mediante vibraciones, geometrías sagradas, sonidos y códigos de comunicación.

Como parte de su estancia en Guadalajara, Antuan Rodríguez también será ponente en el Séptimo Foro de Museos MUSA, que se celebrará hoy, en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Ahí compartirá una visión más amplia del proyecto “Water Dimension”: “Voy a mostrar imágenes de lo que serían las otras obras: pintura, dibujo, escultura, objetos industriales. Ahí explicaré este proyecto para educar a la gente a través del agua. Para que entiendan que somos agua y que debemos tener conciencia de nuestra relación con el agua. Cómo podemos protegerla, cómo podemos limpiarla, cómo podemos dejar de desperdiciarla. Las antiguas civilizaciones tenían conocimientos que se han perdido porque siempre tratan de ocultar el origen. Pero al final, iremos de nuevo al origen”, concluyó.

