Luis Delgadillo y Los Keliguanes llevan "Entre cantos y cuentos" al Museo del Globo

Desde hace 25 años, Luis Delgadillo ha dedicado una gran parte de su corazón y de su vida a un público que, desde la magia de la música, en ocasiones es dejado de lado: nuestras infancias. Con la agrupación "Los Keliguanes", Delgadillo alista un concierto para las niñas y los niños en el Globo, Museo de la Niñez de Guadalajara, en el contexto de la gira "Entre cantos y cuentos", que lo ha llevado a cantarle a los niños en diferentes municipios no solo de Jalisco, sino también de Sinaloa y Campeche.

"Entre cantos y cuentos" es rock, es lírica y títeres para las niñas y los niños, es música hecha para ellos y pensada en ellos, con la intención de brindarles entretenimiento valioso, fructífero, y de calidad. La gira, que ha tenido 18 conciertos, resulta del apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), y donde Luis Delgadillo y Los Keliguanes han ido presentando los temas de su más reciente producción discográfica: "Un Fandanguito Keliguán Vol. 2". La gira cerrará sus conciertos en Guadalajara, el hogar de los músicos.

"Iniciamos el año pasado; ha estado muy entretenido, divertido. Hemos estado en Jalisco, también en Sinaloa y Campeche", comenta el músico y cantante Luis Delgadillo en conversación con EL INFORMADOR. "Nos ha ido muy bien, y ahora vamos a cerrar aquí en Guadalajara, qué mejor que en la casa, con una presentación especial".

"Entre cantos y cuentos" no solo es música; es un espectáculo colorido, interactivo y multidisciplinario para toda la familia con show de títeres, zancos, máscaras y el arte del clown que acoge al público y lo invita a formar parte del mismo show en una especie de juego donde participan todos. La música, que es una exploración y un recorrido de ritmos de distintas regiones de América Latina, retoma valores profundos y significativos para las infancias, buscando dejarles, a través del canto y del juego, un mensaje de paz.

"Es fundamental que los niños canten"

Estos 25 años dedicados a llevar música a las infancias no han sido sencillos para Luis Delgadillo; a menudo los niños no son un mercado de interés para la industria musical, perdiendo así la oportunidad de legarles valores y aprendizajes valiosos y la comunión en sí que tan solo se consigue por medio de la música. No obstante, el músico no se rinde, creando desde su respectiva trinchera, pues entiende que para las infancias la música implica mucho más allá que simples tonalidades y cantos: es juego, conexión, integración, interacción y crecimiento.

La música es fundamental. En ese sentido, Delgadillo reconoce que hay una gran variedad de bandas en México y América Latina enfocadas en el público infantil. Bandas que, no obstante, no reciben la visibilidad ni la difusión necesaria para transmitir su mensaje cultural, artístico, educativo e integrador.

"Hay muy pocos proyectos de música para niños y no se les da la importancia que se debe", considera Luis Delgadillo. "No tenemos referencia; nuestra referencia como mexicanos es 'Cri-Cri', pero los niños de ahora no recuerdan esas canciones, son de los papás. Sí existen a nivel nacional y a nivel latinoamericano muchos grupos de música para niños, pero no se apoya a la difusión. Porque música sí hay, pero no se conoce. La música para niños no se difunde, y por eso se necesita que haya un mayor trabajo entre los músicos y el gobierno, y así buscar estrategias para llegar a las escuelas. Es importante que los niños conozcan, que interactúen, que jueguen, que se integren. Es fundamental que canten, que esto no se pierda".

Asimismo, Luis Delgadillo afirma que, a pesar de estos retos, ni él ni Los Keliguanes tienen intenciones de rendirse, pues aunque en apariencia pudiera parecer que la música no resulta una solución para las problemáticas que atraviesan las infancias en nuestros países, el cantante sabe que la música salva, que es un refugio, que por algo es una de las fuerzas más grandes con las que contamos los humanos. Los niños necesitan más música pensada para ellos, más melodías valiosas que los nutran, más juegos, cultura y arte hecha para ellos.

"Seguimos aferrados. Hay un gran equipo que está detrás de mí apoyándome. Tratamos de seguir adelante. Además de que a mí me gusta compartir esta música con los niños, yo siento que es muy importante que tengan este tipo de acercamiento y de vivencia", asegura el músico. "Mientras yo pueda, voy a continuar aferrado y tratando de llegar a los más niños que se pueda. Esa es la parte que me motiva a continuar. La niñez está atravesando múltiples problemas en nuestros países. Por eso es importante no bajar la guardia y continuar, y esperando que surjan más propuestas de música para niños".

"Entre cantos y cuentos", concierto interactivo y multidisciplinario para las infancias y las familias de Luis Delgadillo y Los Keliguanes, se presentará el próximo sábado 31 de mayo a las 14:00 hrs en el Globo, Museo de la Niñez de Guadalajara, ubicado en la avenida 5 de Febrero, en la Unidad Administrativa Reforma, en las inmediaciones del Barrio de Analco. El evento será completamente gratuito, y forma parte del apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC).

"Estaremos de que estén ahí los niños y toda la familia, la diversión es para todos. Ahí los esperamos, habrá muchas sorpresas y mucha música", finalizó Luis Delgadillo.

¿Quiénes son Luis Delgadillo y Los Keliguanes?

Con más de dos décadas de trayectoria, esta agrupación de folk rock para infancias crea espectáculos musicales interactivos que celebran el juego, la imaginación y los valores humanos, fusionando ritmos latinoamericanos con una propuesta visual y teatral única. Luis Delgadillo y Los Keliguanes se encuentran disponibles en Spotify, YouTube, y en sus redes sociales oficiales.

MF