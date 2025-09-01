A ocho meses de asumir la dirección del Museo de la Ciudad de Guadalajara, Andrea Silva Ambriz, mejor conocida como Andrea Lavica, habla con entusiasmo del camino recorrido, de los retos institucionales y de los proyectos que consolidan un año marcado por la transformación. Entre ellos, destaca la llegada de la exposición “De Juchitán al Universo. Obra de Francisco Toledo”, que abrirá sus puertas el 4 de septiembre y que, asegura, será uno de los acontecimientos más relevantes en la historia actual del recinto.

El reto al frente del museo ha sido enorme, reconoce, pero también gratificante. “Ha sido un trabajo que definitivamente implica un reto grande, que he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo y estamos en una etapa justamente de revocacionamiento del museo. Este museo, su vocación principal, es la difusión de la historia de la ciudad y también de su momento presente, pero estamos tratando de que este espacio pueda ser también un sitio que promueva y difunda la labor artística creada por los artistas locales”, afirma en entrevista con EL INFORMADOR.

Retos institucionales

Lavica subraya que dirigir un museo público implica adentrarse en procesos que desde fuera suelen ser invisibles. La burocracia, los ritmos gubernamentales y las limitaciones presupuestales forman parte de la cotidianidad.

“Cuando estás fuera hay muchas cosas dentro de lo institucional que no conoces, que no sabes cómo son. Tal vez algunos procesos ya cuando te toca estar tan directamente manejando un espacio como este, que tiene tal relevancia, pues de repente sí hay muchos procesos burocráticos que son complejos, que de repente los tiempos gubernamentales no son como los tiempos comunes, entonces hay que ir aprendiendo, hay que irse adaptando a estas realidades y por supuesto también intentando mejorarlas”.

A pesar de las dificultades, la directora asegura que se han dado pasos firmes hacia un fortalecimiento de las condiciones en que trabajan los museos de Guadalajara. “Hemos estado haciendo muchos documentos, juntando todas las justificaciones posibles para que estos espacios sean mayormente impulsados y apoyados. Estamos en ese camino, tenemos el apoyo de la directiva tanto de cultura como de museos y eso ha sido muy bueno, porque han sido muy conscientes de esta necesidad de cambiar las maneras en las que se manejan los museos”, sostiene.

Toledo en Guadalajara

Uno de los momentos más esperados de su gestión será la exposición dedicada al artista oaxaqueño Francisco Toledo. Más de 70 piezas de gráfica conforman la muestra “De Juchitán al Universo”, que ocupará cinco salas del museo y permanecerá abierta del 4 de septiembre al 4 de diciembre.

“Estamos emocionados porque llega, pienso, una de las exposiciones más importantes que tendremos en estos tres años de gestión. Es una exposición de más de 70 obras de gráfica del maestro Francisco Toledo, quien era un artista de Oaxaca que al final se hizo uno de los más icónicos de finales del XX y del siglo XXI. Lamentablemente ya no está con nosotros desde 2019, pero nos queda su legado, nos queda su obra”, expresa.

La muestra se realiza en colaboración con el Museo Internacional de Arte (MinArt), a partir de la colección de Benjamín Fernández, y contará con la curaduría de Maythé Loza y Alberto Ramos. Para la directora, traer a Toledo a Guadalajara es un acontecimiento artístico y un recordatorio del valor del activismo y de la identidad cultural.

“Algo muy importante que hay que destacar de este artista es que no solamente se quedó con la parte de las obras, sino que él exploró muchísimos más universos y un trabajo muy importante fue el que realizó en el tema del activismo. Esta defensa de su cultura, de la identidad de su pueblo, incluso de las lenguas indígenas, fue importantísima porque no sólo la hizo dentro de las temáticas que manejan las obras, sino también de manera directa a través de actividades que directamente defendían la cultura, sobre todo de su pueblo, de Oaxaca”, detalla.

Para la directora, la obra de Toledo coincide con la vocación del Museo de la Ciudad: fortalecer la identidad y la memoria colectiva. “Tenemos a un artista con una mirada universal muy importante que nos recuerda la importancia de estas raíces, de arraigarnos en nuestra identidad, de defenderla, y es algo que desde el Museo de la Ciudad se busca todo el tiempo, porque justamente esa es la vocación: que nosotros sepamos quiénes somos para poder saber también hacia dónde vamos y qué queremos hacer de nuestras comunidades”.

Cierre de año fuerte

Aunque Toledo será la exposición central en los próximos meses, el museo también prepara otros proyectos para cerrar el año. Uno de ellos es “Ciudad Agua”, muestra que recuperará la historia de cómo llegó el agua de Chapala a Guadalajara y los procesos de ingeniería que lo hicieron posible.

“Es una exposición más cargada hacia la divulgación tanto histórica como científica y trata precisamente de temas muy importantes como fue la llegada del agua de Chapala a Guadalajara, todo lo que se tuvo que hacer en tema de ingeniería y arquitectura. Tenemos las galerías filtrantes, que luego mucha gente cree que son túneles de la Cristeada, y pues realmente no: eran esas galerías por donde el agua se filtraba para poder llegar a las casas y que todavía en la actualidad existen”, explica.

La exposición se desarrollará en conjunto con el Centro Universitario de Chapala y el Ayuntamiento de Chapala, y busca también llamar la atención sobre el estado actual del lago. “Estamos tratando de que la gente conozca la situación del agua a nivel Estado, también a profundidad la situación del lago de Chapala, que está en riesgo desde hace mucho tiempo y que es un tema que creo hay que tomarse muy en serio”.

Un museo en transformación

Una de las metas de Andrea Lavica es dejar un museo fortalecido, con más herramientas para enfrentar los retos del futuro. “Esperamos que en lo que queda de esta gestión logremos justamente transformar esto y, si nosotros tenemos que dejarle el espacio a alguien más, que tenga un mejor lugar, con más posibilidades en todos los aspectos, sobre todo en el tema de los recursos económicos”.

Un recinto en pleno corazón tapatío

El Museo de la Ciudad de Guadalajara se encuentra en la calle Independencia 684, Zona Centro de Guadalajara. Además de sus exposiciones, suele ofrecer talleres artísticos para los ciudadanos que lo visiten.

CT