Exposición de Frida Kahlo rompe récord en Londres y prepara gira mundial

La exposición "Frida Kahlo: Making Her Self Up" (Frida Kahlo: Inventándose a sí misma), rompió todos los récords de taquilla con una asistencia de 280 mil personas en cinco meses en el museo Victoria & Albert (V&A).

La muestra de los vestidos, objetos personales, fotografías y cuadros de la icónica pintora mexicana del siglo XX tuvo tal éxito que visitará otros museos del extranjero.

En entrevista, la directora del Museo Frida Kahlo, Hilda Trujillo Soto, confirmó que la solicitada exposición viajará a más de 20 museos de primer nivel del mundo.

"Después de Londres va a ir a Nueva York al Museo de Brooklyn, la han pedido de distintos museos del mundo", aseguró Trujillo.

Después de participar en un panel de la Sociedad Mexicana en la universidad London School of Economics (LSE), Trujillo señaló que se "presentará en más de 20 países" con la producción del V&A.

NTX / M. Gutiérrez

La asistencia al museo de artes decorativas y diseño más grande del mundo fue una sorpresa para quienes hicieron posible que los vestidos salieran por primera vez del Museo Frida Kahlo (Casa Azul).

"Me quedé sin palabras. Es más allá de la sorpresa. Es una revelación, un entusiasmo, amor por la cultura de México que de verdad no tienes palabras para expresar esa emotividad de esa audiencia tan maravillosa en Londres y la calidez como recibieron a Frida Kahlo", aseguró Trujillo.

Entretanto, la curadora del V&A, Ana Barza Ruiz, aseguró que la exposición ha sido un éxito y lo que más le gustó a la gente fueron los objetos médicos, la pierna prostética y los corsets.

"Es un mundo de color que muestra esa alegría y el amor por la vida a pesar de las adversidades y de cómo lo transformó en una obra de arte", señaló Barza Ruiz.

La exposición, que abrió el pasado 16 de junio pasado hasta el 18 de noviembre, tuvo una asistencia que rebasó las expectativas de los organizadores que la extendieron dos semanas.

Además durante un fin de semana la muestra estuvo abierta 48 horas continuas para permitir la entrada al mayor número de personas.

El Museo Frida Kahlo prestó más de 200 objetos de la Casa Azul de Coyoacán, donde Frida Kahlo nació, vivió y murió en 1954.

