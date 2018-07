Frida Kahlo, ícono del arte mundial, a 111 años de su natalicio

La pintora Frida Kahlo (1907-1954), tuvo una tortuosa existencia de la cual encontró en el arte una vía de sobrevivencia y expresión para sus dolorosos episodios biográficos marcados por un terrible accidente, los embarazos malogrados y la relación sentimental con Diego Rivera.

Este 2018 se conmemoran 111 años del natalicio de la afamada pintora, quien siempre buscó rescatar las raíces del arte popular mexicano, tanto en su arte como en su vida cotidiana, lo cual se vio reflejado en el lenguaje, vestimenta, y decoración de su casa.

Fue maestra de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda", y afirmaba que, al contrario de los pintores surrealistas, ella no pintaba sus sueños, sino su realidad; su técnica estuvo influenciada por el retrato fotográfico que aprendió de su padre, Guillermo Kahlo.

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, por su nombre completo, nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, en la casa de sus padres desde 1904 y que hoy se conoce como la Casa Azul; mismo lugar en el que falleció el 13 de julio de 1954, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) le preparaba una muestra retrospectiva como Homenaje Nacional.

Frida fue la tercera de cuatro hijas del matrimonio conformado por Wilhelm (Guillermo) Kahlo, de ascendencia húngaro-alemana, y Matilde Calderón, originaria de Oaxaca. A los seis años, Frida enfermó de poliomielitis, lo cual ocasionó que su pierna derecha quedara más corta, lo cual fue motivo de burlas.

Pese a ello, fue una estudiante inquieta y tenaz que acudió a la Escuela Nacional Preparatoria, pero a los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, tuvo un trágico accidente cuando el autobús en el que viajaba fue impactado por un tranvía, lo cual le cambió la vida.

El resultado fue fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal, por lo que quedó inmovilizada durante varios meses, lo cual la motivó a pintar y comenzó a relacionarse con varios artistas, como la fotógrafa Tina Modotti y el entonces reconocido artista Diego Rivera, con quien se casó en 1929.

El matrimonio habitó en la Casa Azul y en el estudio de Diego, en San Ángel, también radicó en Cuernavaca y en varias ciudades de Estados Unidos como Detroit, San Francisco y Nueva York. Debido a las infidelidades del muralista, que desataron crisis emocionales en la artista, se divorcio´ en 1939, pero un año después volvieron a contraer nupcias. Nunca logró tener un hijo, ya que sufrió tres abortos.

Frida Kahlo fue una artista con una intensa actividad, en lo político fue miembro del partido comunista y una fiel activista de izquierda, y junto con Diego Rivera, acondiciono´ la Casa Azul para darle asilo por más de dos años a León Trotsky y a Natalia, su mujer.

Participó en una marcha de protesta en contra del derrocamiento del guatemalteco Jacobo Árbenz, lo que le derivó en una embolia pulmonar. De 1950 a 1951 permaneció internada en el Hospital Inglés y en 1953, ante la amenaza de gangrena, se le amputo´ la pierna derecha.

Entre sus autorretratos más famosos figuran: "Las dos Fridas", "Viva la vida", "Unos cuantos piquetitos", "La columna rota" y "Diego en mi pensamiento". Sus cuadros se encuentran en numerosas colecciones privadas de México, Estados Unidos y Europa; durante su vida, expuso, además de en su país de origen, en Nueva York y en París.

El arte y personalidad de la artista mexicana ha impactado al mundo entero, prueba de ello es la actual exposición "Frida Kahlo: Making Her Self Up" (Frida Kahlo: Inventándose a sí misma) en el museo Victoria & Albert (V&A) en Londres, la cual rompió récord de preventa con 20 mil boletos vendidos en línea las primeras dos semanas, y localidades agotadas en las primeras tres.

La muestra se abrió al público el 16 de junio y contiene los icónicos vestidos de Frida Kahlo, sus corsets y una pierna prostética, siendo la primera vez que estos objetos salen de México para exhibirse en otro país.

Son 200 las piezas que el Museo de Frida Kahlo (La Casa Azul) compartió. Destaca en la última sala el vestido de Tehuana junto a fotografías tomadas por Nickolas Muray, con quien mantuvo una relación intermitente durante una década.

A la inauguración de la muestra acudió la actriz mexicana Salma Hayek vestida con un traje de Tehuana de gala, confeccionado en Oaxaca, ya que en 2002 fue quien protagonizó la película inspirada en la vida y obra de la pintora, dirigida por Julie Taymor, en la cual se muestra la relación que tuvo con Diego Rivera y su reputación política y sexual.

Este mismo éxito tuvo en Italia la muestra "Frida Kahlo. Oltre il mito" (Frida Kahlo Más allá del mito) del 1 de febrero al 3 de junio en el Museo de las Culturas de Milán (Mudec), la cual se convirtió en la más visitada en la historia de este recinto y la tercera más popular en esta ciudad. Estuvo dividida en cuatro secciones: "Mujer", "Tierra", "Política" y "Dolor", que incluyeron 70 pinturas, 40 dibujos y 150 fotografías, cartas y demás objetos.

Entras ellos, 700 archivos de fotos, cartas y retratos, así como cinco recorridos virtuales con Street View y experiencias de realidad virtual, por lo que los seguidores de Frida Kahlo a nivel mundial puede acceder a piezas de arte y artefactos que no están disponibles al público, por tratarse de colecciones privadas, tal es el caso del cuadro "Vista de New York" y versiones de sus primeros trabajos. También se puede recorrer virtualmente el Museo Frida Kahlo en México.

La muestra "Frida Kahlo/Diego Rivera, El arte en fusión", en el Museo de l'Orangerie de París, Francia, abrió al público del 8 de octubre de 2017 al 13 de enero de 2018, y con ello se anunció el récord de asistencia en las exposiciones de este inmueble desde su reapertura en 2006, al registrar 300 mil visitantes en 83 días de permanencia, más de tres mil 500 personas por día.

La exposición se conformó por 75 obras de los dos artistas, en el caso de Frida incluyó sus cuadros más reconocidos como "Columna rota", además de dibujos y fotografías, incluso para el anuncio de la muestra se utilizó la imagen del "Autorretrato con traje de terciopelo"; a la par, se realizaron visitas teatralizadas, lecturas, proyección de documentales, conferencias, talleres y jornadas temáticas.

En mayo de este año, Google Arts & Cultura incluyó a Frida Kahlo en su proyecto, ya que en mayo habilitó "Las caras de Frida", la mayor retrospectiva digital de la pintora dedicado a conmemorar su vida y obra, para lo cual colaboraron 33 instituciones culturales de todo el mundo y presenta más de 800 piezas.

Además, en marzo Apple Store lanzó FridaMoji, un paquete de 160 emojis que representan la imagen de Frida Kahlo, creados por el galerista y diseñador gráfico Sam Cantor, para conmemorar la vida y obra de la artista. El acuerdo se logró con autorización de la Corporación Frida Kahlo, quien posee los derechos.

Frida Kahlo también captó la atención de Mattel, quien en marzo anunció el lanzamiento de la Barbie especial de la pintora mexicana, como parte de la colección en la que se rinde homenaje a grandes mujeres. Porta ropa tradicional, un tocado especial y aretes inspirados en ella, aunque las facciones son diferentes.

Debido a que Frida no seguía los estándares de belleza femenina, apoyaba a la revolución comunista y rechazaba algunas prácticas de países capitalistas, esta Barbie causó polémica, incluso en México la venta de esta muñeca fue prohibida por un juez, quien reconoció a la familia de la pintora como única propietaria de los derechos de imagen; no obstante se puede adquirir en línea por hasta 155 dólares.

Frida Kahlo también ha sido guía para diseñadores como Missoni, Valentino, Hoschek y Khan, además, diversas marcas han lanzado colecciones en las que se incluye el retrato de la artista, además, su imagen ha sido caricaturizada en playeras, bolsos y diversos objetos actualmente muy populares en México.

