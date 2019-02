Ely Guerra también es cuentacuentos

La cantante Ely Guerra se convirtió en cuentacuentos en el marco del Festival Letras en Tepic, con su participación en el evento “¿De verdad los niños y las niñas no pueden hacer las mismas cosas?”, en el que leyó “La prohibición de las lombrices” de la tapatía Érika Zepeda.

En esta narración se aborda la equidad de género a través de la historia de un grupo de niños que se encuentran jugando en el patio de la escuela con lodo. Guerra invitó a los infantes presentes a pasar al frente, cerca de ella, para comenzar la lectura en voz alta; antes de comenzar, dialogó brevemente con los pequeños asistentes, quienes entusiastas y con gritos le respondían.

La lectura se desarrolló con variaciones de voces para representar a los diferentes personajes, mímica y preguntas ocasionales para convivir con el público, así, la cantante cautivó tanto al público infantil como al adulto.

“Me encanta poder tener este vínculo con los niños porque tengo sobrinos muy pequeños, no soy mamá”, comentó Guerra respecto a su participación en la lectura.

Además, la cantante afirmó su amor por las letras: “Siempre me ha gustado escribir, me considero una letrista, he escrito todas mis canciones. Estoy próxima a editar mi nueva música que efectivamente está llena de significados importantes”.

Así, Guerra ha podido conjugar sus dos pasiones: la escritura y la música. “Siento que estoy atravesando una edad distinta, entonces escribes diferente, yo escribo desde los 9 años y ya tengo 47, entonces, en el trayecto te puedes dar cuenta de cómo escribes a través de tus emociones y de tus experiencias, es muy bonito. Y no haber sacrificado esa parte por perseguir una cuestión musical, sino que he defendido esa faceta, que me encanta”.

Una colección para niños

El cuento “La prohibición de las lombrices” es parte de la colección “Árbol” de las publicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Al respecto de esta colección, el vocal ejecutivo de junta local de dicho órgano, Jorge Manuel Trujillo, explicó: “Está colección está dirigida a los niños con la finalidad de demostrar los valores democráticos necesarios para la convivencia, para entender que en el mundo existen personas diferentes y que sus sueños también son válidos y su inclusión es necesaria”.

Además, acotó que el libro leído en voz alta por Guerra así como el resto que conforman la colección son de distribución gratuita y se regalan en eventos de promoción de la lectura; igualmente, recordó que también se encuentran de manera digital y disponibles en la página web del instituto, donde se pueden descargar para disfrutar y adentrar a los más pequeños en la lectura.