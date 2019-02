Tiempo de abrir las posibilidades del lenguaje 

La polémica del lenguaje inclusivo fue la constante principal en el conversatorio “Mujeres escribiendo en épocas convulsas”, con la participación de las autoras Camila Fabbri, Gabriela Jáuregui, Claudia Marcucetti, Julieta García González y Alma Delia Murillo, con Pepe Gordon como moderador.

Si bien se preveía que el diálogo abordara la temática sobre el rol de las escritoras en la actualidad, Gordon recordó la importancia de la lengua en la construcción de la realidad, razón que considera principal para un cambio lingüístico; Jáuregui resaltó los cambios que ha sufrido y sufre la lengua:

“Es parte del disfrute: abrir las posibilidades del lenguaje. La lengua española neutralizó ‘hombre’, desde hace muchos años, para abarcar al ser humano en general, pero quienes lo implantaron eran hombres, las mujeres no tenían un papel relevante en la sociedad, entonces ellos reflejaban su mundo y su realidad, ellos eran los marcadores de su sociedad”, por lo que la autora ve como natural una modificación en el idioma.

Sin embargo, además de natural, para la autora es sobre todo necesario un cambio en las normas gramaticales de la lengua que esté relacionado con “un tema de representación, que una niña de cinco años no se sienta excluida en el ‘Día del niño’. Hemos normalizado que la mujer es la excepción y no la regla. Es un ejercicio importante de flexibilidad y de imaginación de un lenguaje que vive y que se puede modificar. Y no hemos encontrado la solución para este cambio, pero quizá en un futuro cercano se encuentre y se cambie la tercera persona del plural”, afirmó Gabriela.

Murillo concordó en que “la lengua está viva y va a cambiar, no solo a nivel de igualdad de género. Nos ha tocado dar distintas batallas como mujeres, como el derecho al voto. Debe ser una batalla de todos y todas”.

Además, resaltó el papel preponderante del lenguaje para crear un futuro mejor: “Imaginar un futuro (sin machismo) es sumamente difícil, hace falta desmontar la estructura del patriarcado, desde las micro violencias hasta los feminicidios. El punto de articulación posible está en un lenguaje que sea inclusivo de fondo, porque para mí el lenguaje, en parte, crea mundos, estructura nuestra forma de pensar”, concluyó Gabriela Jáuregui.

Literatura sin género

Para Claudia Marcucetti, el hecho de que sea mujer escritora no debería destacar y ni siquiera se debería hacer una distinción al respecto, pues el género no influye en las letras:

“Llegué a otros antecedentes, nací en Italia y me coloco casi siempre afuera. El tema de las mujeres, más allá de la época convulsa, me frustra en la literatura porque me parece que no deberíamos hacer esa distinción. Creo que la literatura no tiene sexo; aunque hay temas que no se pueden ignorar sobre la condición de la mujer, como los feminicidios”.