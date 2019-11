"El triunfo de "Despertares"

“Despertares”, el espectáculo de danza bajo la dirección artística del bailarín tapatío Isaac Hernández, ganó la Luna del Auditorio Nacional en la categoría de “Ballet”. El galardón se entregó durante la ceremonia de estos premios, realizada el miércoles por la noche en el Coloso de Reforma. El reconocimiento lo recibió Emilia Hernández, hermana del bailarín y productora ejecutiva del proyecto, quien en entrevista detalla que este suceso los impulsa a crecer:

“Es un reconocimiento que conlleva un alto sentido de responsabilidad porque se reconoce lo mejor de un espectáculo público en el país, eso quiere decir que vas poniendo estándares en la industria: el cómo se hace y cómo se produce. Recibo el reconocimiento en nombre de mi hermano y de la casa productora con un alto sentido de responsabilidad, y son metas y estándares que siempre se deben de ir superando. Es un reconocimiento muy importante y por el que estamos agradecidos, pero es un reconocimiento que nos lleva a seguir creciendo, desarrollándonos y a crear otros proyectos, por lo que esperamos que la vida nos alcance para hacer todo lo que queremos hacer en nuestro país, y estamos seguros que cuando lo hagamos, va a impactar de manera positiva a México”.

Emilia Hernández recuerda que “Despertares” nació de una charla entre hermanos, cuando ella e Isaac se encontraban en Ciudad de México tratando de responder la cuestión de qué hacer para que los mexicanos disfrutaran más del ballet “porque estábamos conscientes que es algo muy de nicho… entre risas y bromas pensamos en el dicho popular que dice que el amor entra por los ojos, y para eso hay que traer a las estrellas más grandes del ballet al país. Y así fue cómo nació la idea”.

Cuando la idea estuvo planteada, comenzaron a tocar puertas en empresas y casas productoras, aunque la respuesta siempre era una negativa, “no hubo ni una sola persona que nos dijera que nuestra idea era viable en el país. Nos dijeron que era muy riesgoso. Tuve una plática con un empresario muy famoso y me decía: ‘Emilia, es que no tienes ni público, ¿cómo quieres comercializar un producto si no hay quién lo consuma? Tienes que generar tu público y eso toma tiempo’”.

El panorama negativo no los detuvo y decidieron arrancar el proyecto en 2012 con “Un momento para soñar”, espectáculo realizado en Bellas Artes. “Para nosotros eso era el proyecto: un momento para soñar que el público mexicano pudiese tener la oportunidad de ver a las grandes estrellas de ballet del mundo. Ese evento tuvo solo 12 bailarines en escena y la última edición de ‘Despertares’ eran alrededor de 60 artistas”.

Buscan permanencia

La productora ejecutiva afirma con modestia pero también con orgullo que “el ballet de México tiene un antes y después de ‘Despertares’, hay público masivo que lo consume. Queremos pensar de manera positiva: queremos que ‘Despertares’ tenga permanencia en el país, tenemos esta esperanza de encontrar que el espectáculo tenga los apoyos que se requiere para que se quede. Creo que es algo que como mexicanos lo interpretaría como un producto nacional, pues es digno de orgullo, porque ‘Despertares’ es el espectáculo de ballet más grande del mundo. Vamos a empezar a trabajar en 2020 para esto, también queremos hacer posible que el Ballet de Inglaterra esté en el país”.