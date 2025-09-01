El escritor Franco libanés Amin Maalouf es el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025

Por unanimidad, el jurado decidió otorgar a Amin Maalouf el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025. Su obra tiene un peso importante por las fracturas y el mestizaje de nuestros tiempos.

Durante el anuncio, el escritor participó de manera virtual, compartiendo la sorpresa y el orgullo que le produjo recibir este galardón.

“Estoy seguro de que la identidad que debemos respetar es la del ser humano. Se puede pensar que es ingenua, pero hoy más que nunca no debemos olvidar que pertenecemos a una cultura más amplia”, señaló.

“Me parece que, en esta época, ninguna civilización puede mostrarse arrogante ante otras. Todas las civilizaciones están en crisis; hay que poner cuidado en los avances tecnológicos, que han tomado la delantera de nuestras sociedades”, enfatizó.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

“Lo peor nunca es certero”, enfatizó en esa frase y agregó que debemos ser capaces de enfrentar este mundo tan horrible, pero también tan maravilloso, y superar este periodo que vive la humanidad.

Además de ser escritor, es periodista, por lo cual lanzó un mensaje en ese sentido:

“Hay crisis en el periodismo, han cambiado las nociones de verdad y ahora hay que discernir entre lo más y lo menos importante; ese es el trabajo del periodismo. Ahora la tecnología llega de un modo técnico, pero no moral”.

El jurado precisó que se recibieron 63 candidaturas y, finalmente, fueron 48 las que quedaron seleccionadas.

Este prestigioso premio, dotado con 150 mil dólares, le será entregado el próximo 30 de noviembre de 2025, durante la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en su 39ª edición.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Lista completa de ganadores

Nicanor Parra (1991)

Juan José Arreola (1992)

Eliseo Diego (1993)

Julio Ramón Ribeyro (1994)

Nélida Piñón (1995)

Augusto Monterroso (1996)

Juan Marsé (1997)

Olga Orozco (1998)

Sergio Pitol (1999)

Juan Gelman (2000)

Juan García Ponce (2001)

Cintio Vitier (2002)

Rubem Fonseca (2003)

Juan Goytisolo (2004)

Tomás Segovia (2005)

Carlos Monsiváis (2006)

Fernando del Paso (2007)

António Lobo Antunes (2008)

Rafael Cadenas (2009)

Margo Glantz (2010)

Fernando Vallejo (2011)

Alfredo Bryce Echenique (2012)

Yves Bonnefoy (2013)

Claudio Magris (2014)

Enrique Vila-Matas (2015)

Norman Manea (2016)

Emmanuel Carrère (2017)

Ida Vitale (2018)

David Huerta (2019)

Lídia Jorge (2020)

Diamela Eltit (2021)

Mircea Cărtărescu (2022)

Coral Bracho (2023)

Mia Couto (2024)

