Copa Libertadores: Palmeiras entierra al River

Palmeiras se instaló en las semifinales de la Copa Libertadores al vencer por 3-1 a River Plate en su casa del Allianz Parque, un resultado con el que validó el triunfo por 2-1 obtenido la semana pasada en Buenos Aires en el partido de ida de los cuartos de final.

River Plate mostró desde el inicio que estaba dispuesto a hacer lo necesario para quedarse con el boleto a semifinales, pues a los 6 minutos el portero Franco Armani conjuró el peligro al desviar un fuerte disparo de Piquerez y a los 8 Maximiliano Salas, de cabeza, convirtió el primer gol de la noche después de un centro que envió con precisión el colombiano Juan Fernando Quintero.

Palmeiras intentó reaccionar y se acercó al empate con un cabezazo de Felipe Anderson, pero Armani manoteó la pelota y Lautaro Rivero la mandó fuera del área. Por el resto del primer tiempo el Verdao no volvió a visitar la puerta de River, que en cambio manejó el partido y tuvo opciones de aumentar la cuenta, la más clara cuando Kevin Castaño definió con un tiro débil.

El segundo tiempo fue otra cosa. Palmeiras empató rápidamente a través de Vítor Roque después de que Armani le dejara el balón en bandeja tras un despeje errático. La igualdad le dio confianza al equipo brasileño y lo animó a buscar el triunfo, frente a un River que paulatinamente se llenó de ansiedad y cayó en imprecisiones.

Y lo consiguió, en el primer minuto añadido, mediante un penalti que ejecutó el argentino José López con un potente cobro de zurda que elevó la cuenta a 2-1, y dos minutos después él mismo le picó la pelota a Armani, que estaba adelantado, para el 3-1 final.

Palmeiras se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Sao Paulo y Liga de Quito, que el jueves se miden en el partido de vuelta en los pagos del equipo brasileño, con ventaja de 2-0 para el conjunto ecuatoriano.