La ópera “Cavalleria Rusticana” cautivó a Lagos de Moreno, como parte del recorrido que realiza por distintos municipios del Estado.

En La Rinconada de las Capuchinas, más de 500 personas presenciaron la puesta en escena producida por la Secretaría de Cultura de Jalisco, que reúne a más de 70 artistas y revive el drama de Pietro Mascagni sobre el amor, los celos y el honor.

En la función al aire libre participaron el Estudio de Ópera, el Coro del Estado de Jalisco, la Orquesta Sinfónica para la Escena y Paty Geyer Dance Team, bajo la dirección musical de Grace Echauri y la dirección escénica de Iván Ariño.

La presentación forma parte de los compromisos de la dependencia estatal, para acercar las grandes producciones a distintos públicos fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, explicó previamente Luis Gerardo Ascencio Rubio, secretario de Cultura de Jalisco, “Quisimos aprovechar las plazas públicas de estos tres lugares en el interior del Estado, y aquí (en la Zona Metropolitana), en Analco, en el Templo de San Sebastián, que es una de las joyas arquitectónicas más importantes que tenemos en el Centro Histórico de Guadalajara”.

En escena participan 14 cantantes del Estudio de Ópera de la Secretaría de Cultura del estado, 22 integrantes del Coro del Estado de Jalisco y 40 músicos de la Orquesta Sinfónica para la Escena de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Los asistentes, que llegaron al lugar el sábado horas antes que comenzara la ópera, ocuparon cada una de las sillas, bancas y jardineras del lugar, para vivir una experiencia operística fuera del teatro y observar con atención la historia de “Turiddu”, su amada “Lola” y su esposo “Alfio”, que finaliza con una tragedia que termina en la muerte de uno de ellos, en una trama que ha roto la barrera del tiempo y muestra su capacidad para conmover a los espectadores de diversas épocas.

Expande su presencia

La ópera de Pietro Mascagni, se ha presentado también en el municipio de Mazamitla y la próxima semana estará en Zapotlán el Grande, refrendando uno de los objetivos centrales de Secretaría de Cultura, que es la descentralización de la oferta cultural y la formación de públicos, además de garantizar el acceso a la cultura para los jaliscienses.

Las próximas presentaciones serán en Zapotlán el Grande, el 26 de octubre, a las 20:00 horas, en la Parroquia de San Antonio y finalmente en Guadalajara el 1 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Templo de San Sebastián de Analco.

CT