Como parte esencial de las actividades para la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG38), la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas fue la sede -la tarde de ayer 4 de junio- del anunciado homenaje “Cartas a Raúl”, con el que algunas personalidades del cine, el espectáculo y la Universidad de Guadalajara (UdeG) dirigieron una misiva al creador e impulsor del festival y uno de los promotores culturales más importantes de las últimas décadas en México: Raúl Padilla López.

Para dar la bienvenida a los asistentes, la directora del FICG, Estrella Araiza, indicó que “este es un año difícil” para el festival, pues “nos falta un hombre clave”; con todo, para “celebrar su vida, honrar su recuerdo y vivir nuestro duelo”, hizo encomio de la capacidad del ex rector de la UdeG “y su capacidad de estrategia”, por la cual “sigo maravillada”, por lo que extendió su agradecimiento por la creación del FICG que “nunca se va a ir”.

Los invitados especiales

En video, quizá el más esperado de cuantos intervinieron en el evento fue el realizador tapatío Guillermo del Toro, quien no dudó en recordar el tiempo en que recibió apoyo abierto por parte de Raúl Padilla cuando filmaba su ópera prima, “Cronos” (1992), en una época en que “IMCINE estaba paralizado”; así, recalcó que “tenemos el deber de recordar estos momentos”, porque el destacado creador del FICG “miraba el futuro y creía en el futuro”, en especial en “un momento en que cuesta trabajo en este país”.

Asimismo, el director de arte, Eugenio Caballero, resaltó que la visión de Padilla “creó espacios en los que me he formado como cineasta y espectador”, a lo que agregó que las iniciativas del promotor son apenas “la punta de un iceberg en el proyecto de gestión más importante del país”.



Otros destacados

Primera en el orden de intervenciones, la productora fílmica Bertha Navarro no dudó en llamar a Padilla “el mejor y más eficaz promotor cultural en el país”; recordó que “fui muy cercana a la Muestra de Cine que fue antecesora del festival que acá nos tiene” y que, al lado de otros de sus proyectos importantes, como la Feria Internacional del Libro (FIL), dejó “cimientos muy sólidos para las siguientes generaciones”.

Asimismo, el joven empresario Amaury Vergara se describió en su carta como “un joven amante del cine y la cultura”, alguien que ha sabido reconocer que los proyectos culturales impulsados por Padilla han sido “de gran influencia en nuestras vidas”.

Distintas visiones

El rector general, Ricardo Villanueva, envió su carta también, aunque tuvo a bien ser leída por Héctor Raúl Solís Gadea, quien dio a conocer a los asistentes las palabras con las que el rector destacó “los proyectos de largo alcance” que desarrolló Padilla, desde la FIL y el FICG hasta la Cineteca, la Feria de la Música (FIM), la Cátedra Cortázar y Papirolas, a los que se pueden sumar el Teatro Diana, el MUSA, el Museo de Ciencias Ambientales, el Auditorio Telmex y numerosos espacios “que posicionan a Guadalajara entre las capitales culturales del continente”.

Por otra parte, la directora del IMCINE, la realizadora y guionista María Novaro, rememoró en su carta los inicios de la Muestra de Cine “hace casi 40 años”, y la manera en que conoció a Padilla junto a Jaime Humberto Hermosillo; estableció su respeto por el promotor y su labor, aunque no dejó de apuntar que, recientemente, “teníamos perspectivas distintas; no fue algo personal y no perdimos la perspectiva ni el respeto”.

Finalmente, para despedir la sesión -que duró menos de lo anunciado- tomó la palabra la directora del FICG, Estrella Araiza, quien solicitó un minuto de aplausos a los espectadores, que además lo hicieron de pie, celebrando -como asentó en sus palabras el rector Villanueva Lomelí- la memoria de Padilla.

