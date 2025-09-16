Cineforo de la UdeG anuncia cierre indefinido; usuarios expresan descontento

El legendario Cineforo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), uno de los espacios del séptimo arte más emblemáticos y populares de la ciudad, anunció en sus redes sociales oficiales que permanecerá cerrado de manera indefinida, sin dar detalles o explicaciones al respecto.

"Les informamos que el Cineforo permanecerá cerrado de manera indefinida. Agradecemos su comprensión", se lee en sus cuentas de Facebook e Instagram.

El Cineforo se encuentra justo en el edificio de Rectoría de la UdeG, sobre la Avenida Juárez, y desde hace mucho tiempo ha representado en Guadalajara un espacio alternativo al cine comercial, con películas más "underground", cine de autor, documentales, y en general una propuesta distinta al séptimo arte. Por sus precios accesibles, proyección de clásicos, y su esencia más "alternativa", se ha hecho un lugar querido entre los amantes del cine de Guadalajara.

La sala Cineforo fue inaugurada en 1988 por Javier Alfaro, entonces rector de la UdeG. Tiene una capacidad para 440 personas, y cuenta con el equipo para proyectar filmes tanto de 16 como de 35 mm. Es una de las sedes del Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG) junto con la Cineteca, localizada en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas, en Periférico Norte.

El anuncio fue recibido con tristeza en redes sociales, con usuarios pidiendo explicaciones por esta decisión, con otros mencionando que esto era previsible debido a la baja asistencia, y comentarios como "hoy perdió el cine", "el fin de una era", y despidiéndose de uno de los pocos lugares de Guadalajara que ofrecían alternativas de cine independiente. Si bien no se ha confirmado que el Cineforo suspende operaciones de manera definitiva, hasta el momento la UdeG no ha ofrecido más explicaciones oficiales al respecto.

MF