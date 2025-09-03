El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara abre sus salas a la fuerza creativa de 33 mujeres que, a través de la lente, han construido una narrativa visual sobre la memoria, la colectividad y el oficio de la fotografía. La exposición “Fotógrafas de Jalisco. Más allá de la imagen” se inaugurará el 4 de septiembre, a las 19:00 horas y permanecerá montada hasta el 30 de noviembre.

La muestra es organizada por la Coordinación de Artes Plásticas, Visuales y Digitales de la UdeG y, desde su origen, plantea visibilizar y reconocer el trabajo de las fotógrafas jaliscienses. Para Ricardo Duarte, coordinador del área, la exhibición representa un despliegue artístico y de pensamiento crítico.

“Es también ese lugar en cada imagen donde podemos reflejarnos, pero también un espacio donde podemos confrontarnos. Estoy seguro de que esta exposición se convertirá en un espacio de reflexión profunda que nos permita generar nuevos escenarios y soñar a todos los espectadores”, expresó en rueda de prensa.

Duarte recordó que el proyecto tuvo un antecedente en 2022, cuando la revista Cuarto Oscuro publicó un número especial dedicado a las fotógrafas de Jalisco, hecho que detonó la idea de reunir a estas creadoras en un mismo espacio. El funcionario adelantó que la exposición tendrá carácter itinerante y recorrerá distintos centros universitarios de la UdeG.

Por su parte, el director del MUSA, Moisés Vizcarra Schiaffino, destacó el respaldo institucional y filantrópico que ha permitido concretar el proyecto. “Esta exposición está apoyada por el legado Grodman a través de la University Guadalajara Foundation USA, que es un fideicomiso que apoya a los talentos jaliscienses para que podamos producir aquí en el museo sus exposiciones y lo cual, pues estamos sumamente agradecidos por contar con ese apoyo”, afirmó.

Vizcarra enfatizó que la muestra se acompañará de actividades de mediación y educativas, fieles a la vocación del recinto. “El museo siempre tiene preparada una agenda que tiene que ver con actividades educativas y también con actividades de mediación para que todas las personas que se acerquen a la exposición puedan vivir una experiencia diferente. Este es uno de nuestros principales objetivos, dar espacio, voz y presencia a todas las artistas de Jalisco y estas salas están a su disposición”, dijo.

Una conquista colectiva

Entre las fotógrafas que participan se encuentra Alejandra Leyva, fotoperiodista y miembro del colectivo Mirada Tapatía, quien destacó la dimensión colectiva de este logro. “Alguna vez dijimos, ‘algún día vamos a exponer en el Musa, algún día vamos a ver ahí nuestras fotos’. Y pues ya sucedió”, expresó emocionada.

Leyva relató que la iniciativa surgió tras una serie de diálogos en 2022, cuando notaron la ausencia de mujeres en foros sobre fotoperiodismo. La falta de espacios se convirtió en motor para organizarse y reclamar su lugar. “La necesidad de hablar de la fotografía hecha por mujeres en Jalisco fue algo que nos marcó fundamentalmente al colectivo desde su fundación. Después del 2022 fue evidente la falta de espacios públicos para las mujeres fotógrafas en Guadalajara y, por supuesto, en Jalisco”, apuntó.

La fotógrafa insistió en la importancia de pensar la práctica desde la memoria y la colectividad. “Hablar de colectividad nunca ha sido sencillo. Cuando un trabajo nace del amor y la vocación, el esfuerzo individual se convierte en un beneficio compartido. Esta exposición es un reflejo de ello”.

Reconoce que aún faltan voces, pero recuerda también que el grito no debe ser ruido, sino escucha. "Cada voz tiene un valor propio; al unirse se multiplica”, sostuvo.

Sensibilidades en plural

Para Mariana Hernández, otra de las participantes, la muestra significa abrir caminos no sólo para las 33 creadoras presentes, sino también para las que quedaron fuera de esta selección. “Es muy importante para mí acentuar que no sólo somos nosotras, las 33. Han pasado muchísimas fotógrafas por este Estado que quizá todavía no les hace justicia a la revolución, pero ya empezamos, ya estamos aquí y poco a poco hay que ganar espacios”, reflexionó.

En su caso, la fotografía se ha convertido en un medio para procesar experiencias íntimas. “Como más utilizo mi fotografía es para atravesar los lutos, los lutos ajenos y los lutos propios. Entonces, este día para mí es muy especial. Hoy quiero dedicársela a mi papá porque yo tuve la fortuna de trabajar (al igual que él) en la universidad también, me formé en la Universidad de Guadalajara, entonces para mí esto es terminar mi luto”, compartió.

Mónica Cárdenas, quien ha llevado su trabajo a países como Cuba, España y Estados Unidos, aportó una visión más amplia sobre el sentido de la fotografía. “Es un lenguaje universal. No le pertenece a ningún género ni a ninguna técnica en particular. Es un puente abierto para todos y todas. La mirada de las fotógrafas no necesita imponerse porque nace de nuestra experiencia, de nuestra intuición y de la vida misma. Y eso es justamente lo que significa ir más allá de la imagen”, aseguró.

Fotoperiodismo en crisis

El trasfondo de esta exposición también dialoga con la crisis que atraviesa el fotoperiodismo. Alejandra Leyva fue contundente al señalar que las oportunidades laborales para fotógrafos se han reducido drásticamente ante la precarización de los medios. “En primer lugar tendremos que hablar del rezago de la imagen en los medios de comunicación. Nos quita las opciones laborales”.

