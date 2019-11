Antonio de La Muela afianza su arte en México

Para Antonio de La Muela es necesario establecer un diálogo directo con el arte, con los colores y formas que acaparan la mirada. Es por ello que a la par de inaugurar su próxima exposición “Teogonía: nacimiento de una ilusión”, este creador español será quien guíe a los espectadores en un recorrido que permita comprender desde la cercanía personal las propuestas que ahora lo llevan a la Galería de Arte del Palacio de la Cultura y los Congresos (Palcco).

Tras llegar a México becado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Antonio de La Muela ha reforzado su amor por esta nación, factor fundamental en el resultado de “Teogonía”, una peculiar exploración donde la simetría, la búsqueda de identidad y el mestizaje son protagonistas de las 11 obras que recapitulan su paso por el país.

Al respecto, el artista detalla: “Parte un poco de mi línea de investigación, ‘Teogonía’ refleja mi lenguaje plástico, el sentirme más afianzado en México. Siguen mis inquietudes sobre ‘Ornamento y mestizaje’ (exposición de 2017), de la apropiación. Desde lo plástico sigo investigando con el temple de huevo (técnica en la que el huevo se usa como aglutinante, mezclado con pigmentos), incluyendo otras pinturas como los esmaltes y estocados”.

Nuevos retos artísticos

Una constante en la obra de Antonio de La Muela es la figura humana y la investigación de los símbolos, inquietudes que también se reflejan por primera vez en piezas grandes, formato que significa un nuevo reto para el artista.

“Esta libertad de formato la he concebido haciendo muchos bocetos, ha sido mucho trabajo de dibujo, de cuadernos de viaje, de muchas lecturas para inspirarme, de trabajar desde lo grande. El formato grande no lo trabajaba en España. Es una aventura meterme a un formato grande, es un reto, ahora aquí lo he desarrollado, todo inicia desde un dibujo bastante pequeño”.

Acercamiento con el público

Durante el periodo de exposición, Antonio de La Muela realizará cuatro visitas guiadas gratuitas los días 11 y 25 de noviembre a las 10:30 horas y los días 13 y 27 de noviembre a las 20:00 horas (cupo limitado con previo registro), en las que los espectadores podrán conocer de primera mano las raíces creativas de “Teogonía”.

“Considero que profesionalmente y una indicación moral del artista con el público es el acercamiento, hacerlo partícipe de tu mundo. No se trata de darle todo mascado, pero sí de animarlo a disfrutar y que genere su propio discurso sobre tu obra”.

Igualmente, se desarrollarán los Desayunos de la virreina: arte sociedad y cultura en el virreinato de la Nueva España, en los cuales se realizarán conferencias impartidas por el propio artista, Florencia Mayagoitia y Erika del Pilar, ambas cofundadores de Mäzen. En estos eventos se hablará del retrato virreinal, el simbolismo de la pintura y la sociedad e historia de la época. Para asistir se vende el boleto (mil 100 pesos) por las tres sesiones (incluyendo el desayuno) que se harán los martes 12, 19 y 26 de noviembre de 10:30 a 12:30 horas.

Además, estará la conferencia y cata de vino Sor Juana Inés de la Cruz (29 de noviembre, 19:30 horas, costo: 500 pesos), quien ha sido una influencia personal y artística para Antonio de La Muela. Los asistentes podrán disfrutar de una cata de vino mientras aprenden más de la vida y obra de esta poeta novohispana al igual que su relación con la obra expuesta.

¡Asiste!

Inauguración de la exposición “Teogonía: nacimiento de una ilusión”, mañana (7 de noviembre) a las 20:00 horas en la Galería de Arte de Palcco (Avenida Central Guillermo González Camarena 375, frente al Trompo Mágico). La muestra estará hasta el 1 de diciembre del presente año.