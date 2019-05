24 horas, 24 imágenes por fotógrafo

El próximo 25 de mayo tendrá lugar la edición 2019 del 24 Hour Project, una iniciativa que convoca a fotógrafos profesionales y aficionados alrededor del mundo. La propuesta es que cada participante realice una foto cada hora, retratando su entorno. En esta ocasión y por primera vez, 24 Hour Project propone una temática: los Derechos Humanos de las mujeres.

Nueva Zelanda. CORTESÍA / 24hourproject

La fotógrafa mexicana Flor López, también coordinadora de comunicación del proyecto, platicó sobre el inicio de 24 Hour Project, que arrancó en 2012 con Renzo Grande (peruano afincado en Nueva York) y Sam Smotherman (en Los Ángeles): “Nadie más se iba a unir originalmente a su proyecto. Lo que ellos querían era contrastar lo que estaba ocurriendo en las ciudades en un periodo de 24 horas. Comenzaron a platicarlo con amigos y al final terminaron uniéndose más de 40 fotógrafos en esa primera edición”.

Para la segunda edición abrieron la convocatoria de manera pública, a todo el mundo: el año pasado fueron 4,800 fotógrafos, mientas que en esta edición ya hay tres mil registros, originarios de 81 países participantes.

Flor detalló la dinámica para los participantes, que pueden inscribirse en línea en www.24hourproject.org: “Tomas una fotografía cada hora, durante 24 horas. Las subes a tu cuenta de Instagram con el hashtag que les proporcionamos, y las compartimos en nuestras redes”.

India. CORTESÍA / 24hourproject

Además de documentar con miles de ojos lo que ocurre alrededor del mundo en 24 horas, el proyecto ha decidido apoyar a las ONG (Organización no gubernamental). El año pasado fue una, este año son cuatro, ya ligadas a la temática: She Has Hope (Uganda), Atena (Irán), GES Mujer (Oaxaca, México) y Sacred Valley Health (Perú). La inscripción es gratuita, pero los participantes pueden hacer donaciones: “Todo el dinero recaudado se va a estas ONG. En este año apoyamos a las mujeres”.

Sobre la elección del tema, Flor agregó: “Está muy fuerte, cambiando la situación del mundo. La idea es retratar la situación de las mujeres donde sea: de repente vemos podemos ver una fotografía de Nueva York donde la mujer está de compras o está simplemente caminando muy tranquila, sin ningún problema. Y vemos fotografías de África, donde tienen otra realidad completamente distinta”. Las ediciones pasadas el requisito para los fotógrafos era hacer fotografía callejera. Sobre esta modalidad de hacer foto, Renzo impartió un taller en Guadalajara cuando organizaron una exposición de 24 Hour Project en el Larva, varias ediciones atrás.

El público en general puede apreciar el trabajo de los fotógrafos participantes en la plataforma de Instagram, pero los resultados llegarán más allá de internet, pues harán una curaduría para exponer: “Vamos a hacer exposiciones fotográficas: ya tenemos confirmada una en Nueva York para el 21 de julio, también en Rusia y en la Ciudad de México, en el Museo Regional. Se trata de crear consciencia de lo que está pasando y las diferentes realidades que hay en el mundo para las mujeres”.

Estados Unidos. CORTESÍA / 24hourproject

Vemos resultados muy interesantes: después siempre se siguen reuniendo. En Irán está muy fuerte la presencia, ya han hecho reuniones para platicar las rutas que van a hacer. Están prendidísimos para hacer exposiciones. Ellos no pueden recibir donaciones directamente del extranjero, están buscando sus propios medios para apoyar a sus ONG.

Cerca de 270 fotógrafos mexicanos están entre los más de tres mil registrados, con mayor participación de Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca y Puebla. De la participación internacional, Flor comentó: “Me tiene sorprendida la participación de Irán: ellos son los que tienen la comunidad más grande hasta el momento. Estados Unidos, México, Perú son los que siguen. De Australia también hay mucha gente. Luego me sorprendo con los que casi no hay, de Chile y Argentina por ejemplo”.

Japón. CORTESÍA / 24hourproject

El gusto por la fotografía

Flor también participa en otra comunidad de fotografía en Instagram, Igers MX: “En mi caso muchos de mis mejores amigos los conocí a través de la fotografía. Tengo otros amigos que se dedicaban a otra cosa totalmente diferente, contadores o mercadólogos, y se convirtieron al cien por ciento a la fotografía y ahora a eso se dedican”.

Esta será su cuarta participación en 24 Hour Project: “Participé en las ediciones anteriores como fotógrafa. Conocí a Renzo a través de la comunidad de Igers. Me apasionó la calidad de las fotografías que se hacen durante esas 24 horas. Me pareció muy interesante ver lo que pasa desde que comienza en Nueva Zelanda hasta que termina, en Hawaii”.

De su gusto por la fotografía, compartió: “Fue a partir de Instagram. Un amigo, Héctor Navarro de la comunidad de Igers MX, me invitó a meterme, me sirvió un poco de terapia. Después me fui involucrando, mi hermana estudió fotografía profesional, a mi papá le gustaba mucho la fotografía. Toda la gente que he conocido a través de la red social me ha compartido bastantes conocimientos”.