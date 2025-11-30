Domingo, 30 de Noviembre 2025

EN VIVO | Todo sobre bloqueos y cierres carreteros en México | 30 de noviembre de 2025

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este domingo 30 de noviembre 

Fabián Flores

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 30 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento. 

Cierres parciales


  • Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 42, en dirección a El Porvenir. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tractocamión).
  • Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 197, en dirección a Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tractocamiones).

Cierres parciales


  • En Veracruz, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 052+300 de la carretera Teziutlan-Nautla.
  • En Hidalgo, se registra cierre parcial de circulación tras accidente vial, cerca del km 081+200 de la carretera México-Tuxpan.
  • En Tabasco, se registra cierre parcial de circulación tras accidente vialcerca del km 121+480 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

