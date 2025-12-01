Lunes, 01 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 1 de diciembre prevé que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 6 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 8 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones