Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 1 de diciembre prevé que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 6 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 8 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

