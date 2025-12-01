Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 1 de diciembre prevé que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Sábado 6 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Lunes 8 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa