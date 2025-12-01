El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, consideró que el relevo en la Fiscalía General de la República (FGR) contribuirá a “fortalecer la coordinación” en materia de seguridad en el país.

García Harfuch apuntó que en el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad es “la coordinación” lo que se busca mejorar ahora con la encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy.

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR el jueves pasado, Godoy asumió la titularidad provisional, mientras se elige al nuevo fiscal general, aunque se prevé que sea ella quien asuma el cargo.

García Harfuch precisó que existía “muy buena coordinación” con Gertz Manero, pero destacó que se espera que esta mejore aún más con los cambios que Godoy ha comenzado a hacer en la fiscalía general.

Entre estos cambios, en su primer día al mando, Godoy designó a Héctor Elizalde Mora como nuevo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Al respecto, García Harfuch señaló que también Godoy “había trabajado con las personas que integró a su equipo”.

“Estas personas ya han trabajado con los titulares de estas instituciones del gabinete de seguridad. Entonces estamos seguros que va a mejorar la coordinación”, sostuvo.

CT