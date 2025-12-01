No hay tema

Hoy no tengo ganas de escribir. Definitivamente, hoy no tengo ganas de hacerlo. Estoy cansado de abrir las páginas de los periódicos y encontrar solo malas noticias. Enciendo la televisión y me va peor. No solo son las malas noticias, también la manipulación de la información por parte de los gobernantes me irrita. Piensan que somos tontos.

Admiro profundamente a los periodistas, diaristas, columnistas, editorialistas y a todos aquellos que construyen el mundo de la información. Nunca pensé que fuera tan dura y difícil esta profesión. Están hechos de una pasta especial: honestidad, talento, conocimiento del idioma, congruencia, cultura, intuición, sentido de oportunidad, imaginación, objetividad, piel curtida, ¡ah!... y excelente humor. Bueno, los que son buenos periodistas. Hago de tripas corazón, aceptando, a regañadientes, la realidad: finalmente, no soy un escritor profesional. Soy un habilitado. Trato de elegir un tema que nos haga sentir bien, positivos, orgullosos de nosotros mismos, de México y nuestra ciudad.

Reviso algunos ítems internacionales. No tengo humor para escribir sobre la injusta y dispar guerra que, desde hace años, destroza a la República de Ucrania; la prepotencia y arrogancia de Vladimir Putin me incomodan. Tampoco quiero hablar sobre el conflicto que afecta a los países en el Oriente Medio. Me parece ofensivo, en esos escenarios, el protagonismo del multimillonario presidente del país más poderoso del mundo, Donald Trump. La guerra entre Ucrania y Rusia podrá concluir, “pontifica”, si Ucrania cede parte de su territorio a Rusia, quien amenaza con el big stick a todos los países del planeta -remember México, 1847-. Celebramos con bombo y platillo el fin de la guerra entre Israel y Hamás mientras no dejan de agredirse.

¡Ah! y para concluir con las notas internacionales, resulta que pasamos del orgullo a la vergüenza en el certamen de Miss Universo. Pesa sobre nuestra hermosa representante (realmente lo es) la sospecha de que ganó el concurso fraudulentamente. No, hoy no es lo mío escribir sobre temas internacionales. Vamos a lo nacional.

Lo más relevante siguen siendo los efectos que ha producido el artero asesinato del presidente municipal de Uruapan. Nos quieren vender el “choro” de que ya atraparon a los responsables. No, me niego a escribir sobre este penoso acontecimiento. Tampoco me late hablar sobre el bloqueo de carreteras o la lucha de los campesinos. Me parece ridícula la posición de la encargada de la Secretaría de Gobernación -qué grandes zapatos los de Don Jesús Reyes Heroles-. “Que vengan, ya tienen cita” dijo, mientras los “maestros” de la CNTE hacían firmar a la Presidente (durante una gira de proselitismo) un ultimátum para satisfacer sus demandas, o no habrá mundial. A los jóvenes de la generación Z, como dijo Salinas de Gortari, ni los ve, ni lo oye. No, lo nacional no me late. Vayamos a lo local.

Lo más relevante ha sido el desfile de marionetas de jirafas gigantes que se escenificó en nuestra ciudad capital. Pan y circo. Definitivamente, en esta ocasión, realmente no hay tema cuya importancia amerite nuestro sesudo análisis. Nos vemos en la próxima semana.