Militares en retiro marcharon desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir condiciones dignas de retiro, así como respeto a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Los manifestantes se concentraron en Paseo de la Reforma para dirigirse a Palacio Nacional, donde entregaron un pliego petitorio con sus demandas, como el mejoramiento de hospitales y el abasto de medicamento para personal militar, la entrega de pensiones completas a viudas y huérfanos, entre otras.

El teniente coronel Abelardo Madera indicó que asistió a la marcha, “porque se han transgredido muchos derechos que tenemos como militares retirados”.

Además, el ex militar afirmó que el incremento del 4% a la pensión autorizado por el gobierno federal “es muy poco como para sobrevivir y subsistir, porque no ayuda en nada”.

