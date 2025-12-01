Lunes, 01 de Diciembre 2025

En marcha, militares en retiro exigen condiciones dignas

Los manifestantes se concentraron en Paseo de la Reforma para dirigirse a Palacio Nacional, donde entregaron un pliego petitorio con sus demandas

Por: El Universal

Los militares en retiro consideran que su pensión no les da para vivir dignamente. EL UNIVERSAL

Militares en retiro marcharon desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir condiciones dignas de retiro, así como respeto a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Los manifestantes se concentraron en Paseo de la Reforma para dirigirse a Palacio Nacional, donde entregaron un pliego petitorio con sus demandas, como el mejoramiento de hospitales y el abasto de medicamento para personal militar, la entrega de pensiones completas a viudas y huérfanos, entre otras.

El teniente coronel Abelardo Madera indicó que asistió a la marcha, “porque se han transgredido muchos derechos que tenemos como militares retirados”.

Además, el ex militar afirmó que el incremento del 4% a la pensión autorizado por el gobierno federal “es muy poco como para sobrevivir y subsistir, porque no ayuda en nada”.

