Este lunes se prevén protestas y bloqueos en distintos puntos de Zacatecas , impulsados por productores que rechazan la Ley de Aguas Nacionales y acusan a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a otras dependencias federales de incumplir los acuerdos establecidos.

A través de un video difundido en redes sociales, la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) anunció que el 1 de diciembre se realizará la toma de las casetas de peaje de las autopistas Osiris y Calera desde primeras horas del día. Ante ello, se exhortó a la población a mantener la calma y tomar precauciones durante las movilizaciones.

En el video, Severiano Zamarrón, dirigente de la UPAZ, informó que esta jornada de manifestaciones se deriva luego de tener una reunión el pasado viernes en las oficinas de la Conagua, en la que no tuvieron respuesta a los compromisos establecidos en la última minuta firmada el 20 de noviembre.

¿Cuál es la razón del bloqueo carretero en Zacatecas?

Se menciona que parte de esos incumplimientos son en relación con la secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), la CFE y Conagua, con cuyas instituciones no se ha logrado un avance en la regularización de productores que adeudan recibos de luz que les ha impedido integrarse al programa de la cuota energética.

Al no recibir respuesta a sus demandas, la UPAZ decidió sumarse a la protesta nacional que se realizará este lunes.

También circula una convocatoria de los productores de la Región de El Bordo y sus comunidades, ubicadas en el municipio de Guadalupe, en donde se declaran en paro y plantón indefinido a partir de este lunes para protestar por la Ley de Aguas Nacionales.

La convocatoria en esta comunidad es a las 6:00 de la mañana en el Jardín principal de donde saldrán los productores en caravana rumbo a la capital de Zacatecas y sumarse a la movilización nacional.

