Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 19 de diciembre

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este viernes 19 de diciembre 

Fabián Flores

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 19 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento.

Cierres parciales


  • Autopista México-Querétaro, km 176, dirección Ciudad de México. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tractocamiones). 
  • Autopista Tehuacán-Oaxaca, km 132. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance e incendio de automóvil). 
  • Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 17 dir. Cosoleacaque. Cierre de circulación por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. Dir. Nuevo Teapa continúa reducción de carriles. 
  • Autopista Querétaro-Irapuato, km 35, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). 
  • En Veracruz, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 140+000 de la carretera Xalapa-Veracruz.

