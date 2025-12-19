Viernes, 19 de Diciembre 2025

Influenza H3N2: estos son los estados que registran más casos en México

Desde que arrancó octubre, la temporada de influenza ha registrado mil 194 casos, incluidos cinco fallecimientos  

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, que provoca una infección respiratoria aguda y responsable de la gripe estacional a nivel global. UNSPLASH/National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Tan solo en una semana, el virus de la influenza H3N2 ha expandido en México de un 16.2% al 20.5%, teniendo un incremento del 4.3%, según un informe de la Secretaría de Salud publicado el pasado jueves.

Además, continúa predominando el subtipo viral de influenza A (H1N1) en un 66.5%; en la influenza A hay un 8% y en la influenza B se registra un 4.9 por ciento. Hasta el momento, no hay más detalles de casos de la influenza A H3N2 subclado K, la llamada “supergripe”, con excepción del primero, registrado el pasado 12 de diciembre. 

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, que provoca una infección respiratoria aguda y responsable de la gripe estacional a nivel global. Entre sus síntomas destaca la presencia de fiebre superior a los 39°, dolor muscular y en las articulaciones, tos intensa y persistente, pérdida de apetito, congestión nasal y estornudos.

Estados con mayor prevalencia de H3N2

La variante de H3N2 tiene mayor presencia en el norte, con 45.5%; en el centro con un 33.4%, en la península un 1.1% y en el sursureste un 9.5 por ciento. Los estados que lideran la lista son:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Durango
  • Nuevo León
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • CDMX

Asimismo y, desde que arrancó octubre, la temporada de influenza ha registrado mil 194 casos y 5 fallecimientos.  

Recomendaciones de vacunación contra la gripe H3N2

Hay que recordar que las dosis que pueden proteger a los ciudadanos de este nuevo virus, proveniente de Reino Unido, son las vacunas que actúan contra el COVID-19, neumococo y la influenza, la cual es tetravalente, es decir, protege contra cuatro cepas del virus: AH1N1, AH3N2 y tipo B.

Para aplicarse estas dosis, la persona deberá asistir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación instalados por personal del sector público médico, o sea, de las instituciones del Sistema Nacional de Salud:

  • Secretaría de Salud
  • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
  • IMSS-Bienestar 
  • ISSSTE
  • Petróleos Mexicanos (PEMEX)
  • Secretaría de la Defensa Nacional
  • Secretaría de Marina.

