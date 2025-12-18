Jueves, 18 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión ISSSTE 2026: ¿quiénes podrán jubilarse antes?

Si cotizas bajo el régimen Décimo Transitorio del ISSSTE, es importante que sepas si puedes jubilarte antes de lo esperado

Por: El Informador

Aunque la edad mínima para jubilarse en el ISSSTE será evidente hasta 2028. A partir del 2025 esta ya no se incrementará gracias al decreto presidencial. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Aunque la edad mínima para jubilarse en el ISSSTE será evidente hasta 2028. A partir del 2025 esta ya no se incrementará gracias al decreto presidencial. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Si eres un trabajador mexicano que cotiza bajo el régimen de pensiones Décimo Transitorio del ISSSTE, es importante que recuerdes que, a partir de 2026, darán inicio los decretos gubernamentales que permitirán jubilarse a una edad más temprana a todos los trabajadores afilados. Aquí te platicamos los detalles.

¿Qué es el Décimo Transitorio?

El Décimo Transitorio entró a formar parte de la Ley del ISSSTE desde el 1 de abril de 2007, rigiéndose por pensiones de cuentas individuales. Bajo este régimen te puedes pensionar a través de la jubilación, edad y tiempo de servicio y Cesantía en edad avanzada.

Según el último decreto de Sheinbaum, las únicas personas que podrán retirarse con menor edad serán aquellas que pertenezcan al régimen por jubilación. Pero, ¿en qué consiste este régimen? En el esquema se toman en cuenta dos factores para obtener la jubilación: 

  • Los años cotizados al ISSSTE.
  • La edad.

El importe de la pensión será 100% del sueldo básico del último año anterior a la fecha de la baja.

Lo que establece el decreto presidencial de la nueva Ley del ISSSTE

De acuerdo con el decreto presidencial a la nueva Ley del ISSSTE de 2007, el incremento de la edad mínima  se detendrá desde este 2025, para, posteriormente, irse reduciendo de forma trianual hasta 2034.

Con el decreto, la edad de jubilación para mujeres es de 56 años —o sea, igual que en este año—; mientras se mantienen los 28 años de cotización. En el caso de los hombres, la edad mínima se ajustará de 59 a 58 años  y en ambos casos se requerirán al menos 30 años de cotización.

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones