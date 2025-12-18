Pensión ISSSTE 2026: ¿quiénes podrán jubilarse antes?

Si eres un trabajador mexicano que cotiza bajo el régimen de pensiones Décimo Transitorio del ISSSTE, es importante que recuerdes que, a partir de 2026, darán inicio los decretos gubernamentales que permitirán jubilarse a una edad más temprana a todos los trabajadores afilados. Aquí te platicamos los detalles.

¿Qué es el Décimo Transitorio?

El Décimo Transitorio entró a formar parte de la Ley del ISSSTE desde el 1 de abril de 2007, rigiéndose por pensiones de cuentas individuales. Bajo este régimen te puedes pensionar a través de la jubilación, edad y tiempo de servicio y Cesantía en edad avanzada.

Según el último decreto de Sheinbaum, las únicas personas que podrán retirarse con menor edad serán aquellas que pertenezcan al régimen por jubilación. Pero, ¿en qué consiste este régimen? En el esquema se toman en cuenta dos factores para obtener la jubilación:

Los años cotizados al ISSSTE.

La edad.

El importe de la pensión será 100% del sueldo básico del último año anterior a la fecha de la baja.

Lo que establece el decreto presidencial de la nueva Ley del ISSSTE

De acuerdo con el decreto presidencial a la nueva Ley del ISSSTE de 2007, el incremento de la edad mínima se detendrá desde este 2025, para, posteriormente, irse reduciendo de forma trianual hasta 2034.

Con el decreto, la edad de jubilación para mujeres es de 56 años —o sea, igual que en este año—; mientras se mantienen los 28 años de cotización. En el caso de los hombres, la edad mínima se ajustará de 59 a 58 años y en ambos casos se requerirán al menos 30 años de cotización.

AO

