Pensión Hombres Bienestar: ¿pueden registrarse personas de 65 años?

El programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años” forma parte de la política social que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México, orientada a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales y a consolidar una ciudad enfocada en el bienestar de su población.

Las personas que resulten beneficiarias recibirán un apoyo económico de tres mil pesos de manera bimestral, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad económica de este sector de la población.

¿Si tengo 65 años puedo aplicar?

Para poder incorporarse al programa, es necesario cumplir con ciertos criterios. Entre los requisitos principales se encuentran residir en la Ciudad de México y contar, al momento del registro, con 63 años cumplidos y no más de 64 años con 10 meses, además de manifestar interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, 2025”. Por lo tanto no, no te será posible concursar por el apoyo.

Durante el proceso de inscripción, las personas solicitantes deberán presentar la documentación requerida para acreditar su identidad y domicilio. La información solicitada incluye:

Identificación oficial con fotografía, como credencial para votar IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir u otro documento emitido por una autoridad competente.

Comprobante de domicilio vigente, que puede ser recibo de teléfono, predial, agua, luz o gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente. La fecha de emisión no deberá exceder los tres meses previos al registro.

Acta de nacimiento, únicamente cuando la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o en caso de no contar con alguna identificación en los términos señalados.

CANVA

Clave Única de Registro de Población (CURP), solo si no es visible en la identificación oficial. Este documento no será solicitado cuando se presente acta de nacimiento por falta de identificación.

Solicitud de ingreso al programa, la cual será proporcionada por las áreas operativas de la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) y deberá ser llenada correctamente.

Es importante señalar que, sin excepción, para ser incorporado al programa social, la totalidad de los documentos deberá ser entregada. Los originales únicamente se solicitarán para cotejo y verificación de las copias, y no formarán parte del expediente documental.

BB