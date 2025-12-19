En conferencia de prensa, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos , declaró que el Gobierno de México , encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum , está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia.

Las declaraciones del funcionario del país del norte surgieron luego de que se le cuestionara sobre ampliar la presión en tema de seguridad más allá de Venezuela o Colombia; además, el Congreso denunció que México está mandando decenas de buques petroleros a Cuba con la preocupación de que eso financie a la dictadura.

Las declaraciones de Rubio

El funcionario dijo que los " grupos terroristas " son la amenaza más grande de los países de América Latina actualmente. " Es la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta el hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica, en todos estos países ."

Rubio aseguró que varios gobiernos del sur, como Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, están cooperando para contrarrestar los efectos de estos grupos criminales.

Sobre el actual estado de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, el funcionario de la Casa Blanca aseveró que aquella administración está abiertamente coludida con el crimen organizado.

" [...] coopera abiertamente con elementos criminales. [...] Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, inclusive Trinidad, República Dominicana, etcétera ", declaró.

La seguridad en México desde la perspectiva de Rubio

Rubio aseguró que la actual Administración del Gobierno de México, liderada por Claudia Sheinbaum, está trabajando más que nunca contra la inseguridad y el crimen organizado.

" [...] el Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación ", dijo.

Declaró además que están realizando esfuerzos conjuntos con autoridades mexicanas desde territorio marítimo. " Lo que no se habla lo suficiente es lo que estamos haciendo también en el mar Pacífico, donde hay esfuerzos andando también. La diferencia es que ahí tenemos la cooperación de gobiernos amigos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo junto con los mexicanos ."

