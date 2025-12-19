Esta mañana se registraron dos accidentes en la autopista Guadalajara-Colima lo que provocó el cierre de la vía de comunicación desde Ciudad Guzmán hacía Colima.

El primer accidente fue en el km 103 donde un tráiler chocó contra un camión de postes de concreto.

De acuerdo con los reportes, el segundo accidente se registró en el kilómetro 96 a la altura del crucero del Zapote y participaron seis vehículos. En este lugar, un tráiler impactó a tres vehículos y dos tráileres más y no se reportan heridos de gravedad .

Elementos de la Unidad de Protección Civil de Zapoltitic y otras dependencias ya se encuentran en lugar brindando atención a los afectados.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones en la zona y tomar la vía libre desde Ciudad Guzmán para evitar la zona afectada.

La fila que se ha formado es de 10 kilómetros aproximadamente .

