Estas son las casetas más caras de México para viajar en Navidad 2025

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas personas gustan de salir de su ciudad y viajar por carretera. Si esta es una de tus alternativas para celebrar el fin de año, debes tomar en cuenta que varios tramos de cuota alcanzaron tarifas históricas este 2025. Ese dinero recaudado se destina al mantenimiento e infraestructura.Aquí te enlistamos las casetas de mayor precio este 2025.De acuerdo con la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), actualmente, la autopista más cara es la Tepic-Mazatlán. Aquí, el peaje es de $1,010 para automóvil y $504 para moto, según las tarifas publicadas en su página.Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es uno de los organismos con la red de infraestructura más amplia en el país. En total, gestiona 76,710 kilómetros de puentes y 113,049 kilómetros de caminos.