Durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre se presentó un accidente que provocó el cierre parcial a la circulación sobre el Anillo Periférico en su cruce con la calle Luis Alcaraz, en la colonia Santa Cecilia.

El accidente ocurrido en las primeras horas de este día involucra a un tractocamión que, al haber sido volcado, sufrió el derramamiento de líquidos de parte del vehículo por sobre la vialidad, por lo que se realizan trabajos de limpieza.

Al sitio acudió personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara quienes, en coordinación con oficiales de la Policía Vial Jalisco, comenzaron a trabajar con los servicios de limpieza del combustible derramado y en el retiro de la unidad de carga pesada.

No obstante dichos servicios obligan al cierre parcial de Periférico en la locación mencionada y de sentido de poniente a oriente. Por ello, la Policía Vial Jalisco se encuentra desviando el tráfico de varios carriles a solo uno.

Dicha situación ha provocado una fuerte congestión vial en la zona. Es por ello que la Policía Vial estatal recomienda considerar rutas alternas como Avenida Artesanos hacia Juan Pablo II. Especialmente si el tránsito es rumbo a Tonalá.

De igual forma, el servicio del Macro Periférico ha sido interrumpido a la espera de la conclusión de los trabajos. Así lo ha informado Transporte Jalisco a través de su canal de WhatsApp:

"Debido a un percance vial en el cruce de Periférico y las curvas de Santa Cecilia, las rutas A06, C01 y T04 de #MiMacroPeriférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en dirección de Barranca de Huentitán a Tonalá".

Los reportes iniciales señalan que el conductor habría perdido el control de la unidad de carga pesada sufriendo la volcadura. La persona logró salir por sus propios medios luego del incidente y presentó heridas leves.

