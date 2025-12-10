Miércoles, 10 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Carreteras

Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 10 de diciembre

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este miércoles 10 de diciembre 

Fabián Flores

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 10 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO
Bloqueos y cierres de carreteras en México este 10 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento.

1

2

Cierres parciales

  • En Guerrero, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 162+500 de la carretera Las cruces Pinotepa Nacional, con dirección a Huehuetán.
  • En Jalisco, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 473+600 de la carretera Guadalajara-Morelia, con dirección a Morelia
  • En Veracruz, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 081+950 de la carretera Ent. La Tinaja - Cosoleacaque
  • En Chihuahua, se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca de la plaza de cobro "Cuauhtémoc" en el km 69+100 de la carretera Chihuahua - Madera.
3

Cierres parciales

  • Autopista México-Querétaro, km 80, dirección Ciudad de México. Reducción de carriles por atención de accidente. 
  • Autopista La Carbonera-Puerto México, km 232, dirección La Carbonera. Reducción de carriles por atención de incidente.
  • Autopista Estación Don-Navojoa, km 118, dirección Estación Don. Continúa reducción de carriles por atención de accidente.
  • Autopista México-Puebla, km 72, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente.
4

Cierres carreteros

  • Autopista México-Querétaro, km 90, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.
  • Autopista México-Puebla, km 45, dirección Puebla. Cierre a la circulación por atención de incendio de camión de carga. Toma tus precauciones. 

Temas

Lee También