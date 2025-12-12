Si realizas transferencias con frecuencia, es importante que actives el Monto Transaccional del Usuario (MTU) antes del 1 de enero de 2026, o podrías enfrentar límites al mover tu dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que quienes no activen esta función quedará el límite por defecto, esto quiere decir que solo podrán transferir hasta 12 mil 800 por operación (alrededor de 1,500 UDIS).

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El MTU es una herramienta que permite a cada usuario definir el monto máximo que desea autorizar para operaciones como transferencias, pagos SPEI, CoDi o Dimo , con el fin de reforzar la seguridad y control en las transacciones digitales.

El MTU sirve como:

Protección contra fraudes: Ayuda a prevenir el robo de identidad y las estafas en línea, ya que cualquier operación que rebase tu MTU deberá ser validada nuevamente o será rechazada por seguridad.

Ayuda a prevenir el robo de identidad y las estafas en línea, ya que cualquier operación que rebase tu MTU deberá ser validada nuevamente o será rechazada por seguridad. Control financiero: Te permite administrar mejor tus recursos al fijar un límite acorde con tus gastos

Es como una "capa extra de seguridad" que te da más control sobre tus movimientos bancarios digitales para protegerte de fraudes.

¿Cómo activar el MTU?

Activar el MTU es un proceso sencillo que se realiza desde la app del banco.

Solo hay que ingresar al menú de Configuración , seleccionar la opción de “Límites de operaciones” o similar, elegir el tipo de límite (por día, por operación o mensual) y confirmar con el código que el banco envía al celular del usuario.

La CNBV aclaró que esta disposición no aplica para cuentas de Nivel 1, como las digitales básicas, pero sí para el resto de los usuarios que realizan operaciones frecuentes.

Por lo tanto, si no ajustas tu MTU antes de enero de 2026, tus transferencias quedarán limitadas y podrías tener complicaciones al realizar movimientos bancarios de mayor monto.

EE